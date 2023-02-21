台股再現七千金 世芯-KY等5檔緊追其後

台股受惠ChatGPT題材發酵及內資扛大旗雙利多，高價IC設計股21日發威，股王信驊攻上漲停，創意、祥碩再衝關千元，台股「七千金」再現。法人表示，內資重返台股，帶動高價股大漲，有助掀起比價輪漲效應，千金股榮景不遠。

康和證券投資總監廖繼弘表示，創意為本波段高價股的領頭羊，又因聊天機器人ChatGPT議題爆紅，再度強化人工智慧（AI）、高速運算（HPC）的重要性，因此市場願意再提高本益比（PE）評價，助創意攻千金股一臂之力，21日股價經過來回震盪，創意收盤不但坐穩千金寶座以1,035元作收，也創下掛牌來新高價位，祥碩也緊跟在後，重回千金股之列，台股再現七千金。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，觀察台股七金千甚至即將問鼎千金股的個股中都兩個共通點，就是產業地位具有高度的競爭力、擁有高毛利率，因此市場給予PE的評價相當高，但股價上下劇烈波動也會增大。以兩個面向解讀，若市場情緒樂觀股價就大漲，若市場對景氣有疑慮，股價跌得速度也驚人，目前台股正處於情緒樂觀的氛圍。

蔡明翰表示，面對外資連續賣超台股三個交易日，但卻不斷有新的千金股入榜，如21日創意及祥碩，緊接著九字頭的譜瑞-KY、世芯-KY也有問鼎千金的姿態，意味著內資回來了，對台股看法樂觀、正面，與外資保守心態完全不同。

蔡明翰解釋，內資看法樂觀，主因美國Fed升息、緊縮政策的議題已經吵了一年，舊利空對美股及台股影響漸微，重挫機率已經不高，考量指數跌不下去、無恐慌情緒的前提，內資當然卡位進場。

永豐投顧總經理李學詩表示，近期台股中小型電子領漲，21日的七千金股中就有四檔為IC設計，市場氣氛變得比較願意承擔風險，這是很典型的內資盤，反而大型權值股相形失色，主因全球景氣仍有變數。

李學詩說，這波內資的多頭信心來自於四大考量，第一、美股指數站穩上年線，不會再大跌。第二、隨著時間過去，景氣循環即將結束。第三、大陸解封及俄烏戰爭今年有可能會結束。第四、年底總統大選行情將展開。上述因素都讓內資認為台股的機會多於風險。

延伸閱讀

內資回籠 中小型股強彈撐盤

啟動落後補漲 外資點名這檔挑戰3字頭

台塑四寶 股息上看670億元

面板報價喊漲 催聯詠、矽創等股活蹦亂跳

玉山金、三商壽 法人大提款