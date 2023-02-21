內資回籠 中小型股強彈撐盤

台股大戶及中實戶回籠了！大型券商指出，外資連三賣，但內資買盤卻逐步回籠，特別是台積電買盤縮手讓出指數及成交量的空間，帶動中小型題材股輪動表現。法人指出，三大法人在台股成交金額占比連二日跌破三成，內資已為股市「新勢力」，隨228連假將至，大盤來到多空關鍵時刻。

受到股神出脫台積電影響，法人對台股也趨於保守。根據CMoney統計，21日三大法人成交占比正式跌破三成、達27.86％，創近一年以來新低，但台股總交易戶數及現股當沖戶數分別衝高至60.66萬及9.66萬戶，創下近1個月來新高。法人表示，大戶及中實戶開始回流，台股21日出現「七千金」，中小型股也成為內資衝人氣的重心。

此外，大盤21日成交值維持在2,244億元，台積電成交值卻下降至77.71億元，今年第四度跌破百億元水準，占整體比重僅3.46％，統計過去半年，當台積電成交占比低於5％時，僅有去年12月22日大盤成交值仍能維持在2,000億元以上，顯見資金並非完全退去，更多是轉向題材股進場點火。

籌碼面上，投信依舊火熱，單日買超13.04億元，今年累計買超金額已達244.12億元，散戶指標融資餘額21日攀升至1,614億元，創兔年以來新高，帶動櫃買指數突破去年6月高點，收在205.57點，整體行情更強於集中市場。

展望後市，228連假前除聯準會（Fed）2月會議紀要外，連假期間除有世界移動通信大會（MWC）登場，連假結束後2022年年報、2月營收、大陸兩會都將陸續影響多空信心。

華南投顧董事長儲祥生指出，從最近的美國的總經數據來看，市場原先認為第四季降息的空間逐漸收斂，加上Fed官員持續放鷹，美股進入整理階段，連帶加權指數推升空間有限，但本土資金信心充沛，台股走出自己的路，不同去年「沒有最壞只有更壞」的狀態，今年則呈現「明天會更好」的內容，操作上只要基期低，都將具備表現的機會。

聯邦投信投資長吳裕良表示，大陸解封後，高盛證券與其他美國主要券商紛紛上調大陸今年國內生產毛額（GDP）預測，調升目標包括消費與工業生產，接著是對於全國GDP的上調動作，部分來自於強勁的美國消費與就業，加上過去兩年因疫情停滯的產品創新都將在後續的MWC展得到紓解，對於大盤中長期正面的看法不變。（相關新聞見A3）

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