國內航空業首例 虎航最快8月創新版上市

證交所今（21）日公佈董事會通過台灣虎航（6757）初次申請股票創新板上市案，為國內首家核准以創新板申請上市的航空業者。法人估，台灣虎航8月掛牌上市，今年把握解封商機衝業績，有機會轉虧為盈。

台灣虎航將辦理現金增資發行3,600萬張新股、定價25元，法人推估第二季可望啟動這項籌資9億元現增案。

台灣虎航董座陳漢銘表示，登錄創新板後，將以飛安第一為營運基石，藉由經營管理、環境永續、社會責任三大構面向永續經營目標邁進，保障股東權益並強化各項公司治理制度。虎航將在6月1日召開股東會。

台灣虎航是我國第一也是唯一的低成本航空，營運模式有別於一般傳統航空公司，航網佈局乃運用台灣地理位置之優勢，以區域旅遊航線為主。

前兩年營運雖受疫情影響，但台灣虎航持續以創新行銷策略及產品推陳出新，例如「虎罩包」、「虎大位」、「微旅行」、「體驗營」、「tigerNFT」、「樂天桃猿棒球隊聯名彩繪機」等產品與活動；同時，發展「複合式空中商城」創新經營模式，結合大數據交叉分析使用者行為並推薦合適產品，未來更計劃與會員系統整合，提升客戶黏著度。

此外，台灣虎航更以靈活且具彈性的組織架構，創造收益並獲得產業市場認同。現隨著邊境解封效應已逐漸發酵，國人恢復出國旅遊，台灣虎航持續提供旅客最豐富且多元之飛航選擇，營運可望逐漸恢復常軌，今年元月營收9.02億元，年增2,060％。

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