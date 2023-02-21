2/21上市、櫃企業營運快報

今（2/21）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.旅遊業者雄獅(2731)因應震後花東鐵路復駛，預計4月重啟「兩鐵旅遊列車」，以「小鎮漫遊」為核心，主打親子、學校社團及員工旅遊等客群。同時，看準戶外運動風氣，5月起亦攜手台鐵營運東部13個自行車補給站，藉由提倡低碳觀光，帶領國內外觀光客體驗台灣之美。

2.外商商仲高力國際陸續公告4筆標售案，高力國際資本市場及投資服務部副董事總經理黃正忠表示，在瞬息萬變的大環境下，許多業主有意進行資產調節，先活化既有資產實現過去累積的獲利，再投入保值性佳或有穩定收益的物業，因此年初即接獲多筆標售委託，在農曆替節後陸續推出4筆標的標售。

3.玉山金（2884）宣布股利僅0.6元，寫下近13年新低，重創存股族信心，消息傳出，今（21）日股價大跌半根跌停，最低來到24.55元跌1.45元，至近午盤時，成交量已達13萬張，至少已寫下史上第九大單日大量。

4.今年海外食品展首檔、中東非洲地區最大食品飲料拓銷平台—波灣國際食品展於本(112)年2月20日至24日於杜拜國際會展中心盛大開展，規模更創歷年之最，經濟部國際貿易局與外貿協會共同合作籌組的台灣館亦強勢回歸，攜14家包含上市櫃台灣優質企業近百件清真產品參展，首日駐杜拜台北商務辦事處總領事張治平蒞臨。

5.在星宇航空（2646）熱度帶動下，興櫃市場近期人氣狂漲，「領頭羊」星宇航空在經歷連六日上漲後，21日首度「踢到鐵板」，盤中爆量震盪，股價小幅回檔逾3％，不過，卻有一檔熱門股挺身而出，清潔產品廠清淨海（7516）盤中漲幅高達66.41％，開盤約13分鐘就「漲到熔斷」。

6.星宇航空今（2/21）在興櫃於40元附近震盪，均價還維持在42元以上小漲走勢，有分析師認為，因為第1季1月有農曆假期、2月有4天連假、3月開始進入賞櫻期，出國旅遊民眾相當熱絡，星宇航空首季財報肯定大幅改善，在財報出來前還有不少想像空間，今天是爆量換手還是大割韭菜，仍有待觀察。

7.國際銅價止跌回穩，大亞電線電纜預期電力線纜及漆包線今年銷售與去年持平，布局太陽能電廠及儲能系統等綠能產業也有斬獲，其中志光能源漁電共生太陽能電廠第一期容量85MW已於去年11月掛表，等取得電業執照即可一次性認列電費收入，大亞對今年營運審慎樂觀。

8.監察院今日公告最新廉政專刊，總統蔡英文申報財產資料中，存款為5,944萬元，較前次申報增加380萬元。另外，委託律師管理的2020年總統選舉選票補助款餘額為9,452萬元。

蔡英文名下共有9筆土地和1筆建物，都是繼承而得，並與人共同持有，分別坐落在內湖區、文山區、士林區、板橋區。

除了5,944萬元存款外，還有有價證券413萬，為正中企業股份有限公司的股票。另外，每月以9萬元，將土地出屋給東道公司，同時投資東道公司110萬元。

9.美國升息循環將進入尾聲，大陸在今年年初全面解除封鎖，經濟活動正迅速復甦，在經濟復甦與資金回流的助益下，新興市場有望強勢回歸，法人表示，尤其看好陸股和印度！

10.餐飲宴會市場隨疫情常態化逐步復甦，雲朗觀光集團旗下雲品(2748)去年底接手經營「茹曦酒店」館內餐飲及宴會業務後，迄今業績已成長達3倍、並接獲逾百場婚宴訂單，今年進一步全面升級宴會廳軟硬體、並搶攻小桌數宴會需求，可望提高宴席下訂率、挹注業績表現。

11.晶圓代工廠世界先進(5347)董事會通過2022年財報，雖然2022年第四季營運下滑、獲利降至近7季低點，仍創同期次高、表現符合公司預期。累計全年合併營收516.94億元、稅後淨利152.8億元，雙雙連3年創高，每股盈餘（EPS）創9.32元新高。

12.鐳洋科技(Rapidtek Technologies)積極佈局太空產業鏈，今(21)日最新宣佈，正式啟用桃園青埔太空研發中心，與國立中央大學攜手打造「立方衛星整測實驗室」，盼藉此深化國內產業鏈間的合作，也將有利於讓台灣業界把握絕佳機會點，接軌國際並擴大合作。

13.M31(6643)有價證券達公布注意交易資訊標準，公告1月營業收入0.91億元，稅前虧損900萬元，歸屬母公司業主虧損900萬元，每股虧損0.3元。

14.玉山金(2884)21日股價同步反映兩大利空，以24.9元開出，隨著失望性賣壓湧出，盤中爆大量重挫，最低來到24.55元、跌逾半根停板，最終下跌1.25元或4.81%、收在24.75元，成交量達16.17萬張，奪下個股成交量冠軍；以歷年成交量來看，玉山金成交16.17萬張是2020年7月28日的16.97萬張以來的新高量。