東哥遊艇漲停 星宇巨震 軍工發威 17檔滿血

台股今天21日收盤報至15,563點，漲11.77點，漲幅0.08％，成交量2,212.71億。電子族群表現疲弱下，加上玉山金公告每股擬配息 0.6 元，引發失望賣壓，收盤大跌4%，拖累國泰金、開發金、兆豐金跌逾1%，不過隨著塑化股及、貨櫃三雄等傳產股力挺，台股終場黑翻紅，力守15,500點。

盤面上，無人機領導廠商雷虎強勢鎖漲停板，帶動軍工股全訊開高走高，八貫、寶一跟進大漲。而近日股價強勢的興櫃股星宇航空，今股價「遇亂流」，今股價一度衝至50元，但盤中湧進賣壓，低點一度至31.35元，股價上沖下洗，成交量逾11萬張，其他航空股同樣表現不振，華航、長榮航跌逾2%。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計 東哥遊艇 、華城 、燦星旅、兆遠 共17檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現亮眼，運輸及電機類股漲2.29％及2.6％。百貨類股疲軟，下滑1.6%。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有14檔6％以上漲幅，其中5檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為東哥遊艇（8478）、正峰（1538）、華城（1519）、雷虎（8033）、旭富（4119）、康舒（6282）、矽創（8016）、元翎（4564）、全訊（5222）、正道（1506）。其中法人估東哥遊艇去年獲利18.21億元，EPS為20.48元，展望今年樂觀，激勵股價攻上漲停板價404.5元。

今日上市有13檔股票3％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為同泰（3321）、高林（2906）、富邦媒（8454）、來頡（6799）、玉山金（2884）、十銓（4967）、虹堡（5258）、越南控-DR（9110）、凌群（2453）、夏都（2722），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為玉山金（2884）、群創（3481）、飛宏（2457）、華航（2610）、長榮航（2618）、康舒（6282）、中興電（1513）、華新（1605）、友達（2409）、威盛（2388）。

上櫃有12檔9％以上漲幅，12檔皆觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為寶碩（5210）、合正（5381）、維田（6570）、燦星旅（2719）、先進光（3362）、倍力（6874）、兆遠（4944）、昇佳電子（6732）、虎門科技（6791）、泰茂（2230）。

今日上櫃有10檔股票有4％以上跌幅，其中1檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為益鈞環科*-新（6912）、世紀（5314）、中茂（5205）、合邦（6103）、偉康科技（6865）、昇華（4806）、富致（6642）、泰詠（6266）、網家（8044）、福大（4402）。

上櫃成交量前10名個股依序為磐儀（3594）、精剛（1584）、國統（8936）、華星光（4979）、元太（8069）、健喬（4114）、榮剛（5009）、新盛力（4931）、廣積（8050）、良維（6290）。

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