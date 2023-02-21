航空股漲多失速 虎航、星宇從雲端跌落

航空股近來搭上解封利多大漲，不只上市航空雙雄-長榮航（2618）及華航（2610）股價大漲，尤其是在興櫃交易的星宇航空（2646）及台灣虎航（6757），更有如火箭一飛沖天；不過，今天航空四雄全拉回，星宇及虎航更是沖上天後重摔。

星宇昨天股價最高衝上50.5元，最後收44.95元仍收大漲約34％，成交量達143,348張，而今天到上午近12點半時，成交量已近達11萬張，持續爆量，但股價則大洗三溫暖，最高衝上50元，最低殺至31.35元，相差達18.65元，至近12點半時成交價約39.2元，跌2.37％。

虎航走勢也出現劇烈震盪，一早衝上44.75元，寫下逾4年來新高，隨後也色速從雲端下墜至36元，高低相差8.75元，至12點半時成交價約38.65元跌3.59％。

至於上市航空雙雄-長榮航及華航，至12點半時，股價分別來到29元及20.75元，跌幅各為2.03％及2.58％。

其中，長航昨天仍獲三大法人買超2,819張，其他三檔個股法人則全數逢高小幅調節。

（工商時報 呂淑美）

星宇遇亂流 股價爆量上沖下洗

星宇航空（2646）21日早盤遇亂流，以50元開盤後，九點半左右出現急殺，最低來到31.35元，隨後即拉到紅盤之上，震幅高達46%，不到一小時以爆出超過8萬張大量，股價宛如坐雲霄飛車。

星宇若以20日收盤價44.95元計算，短短六個交易日股價狂飆137.83％，市值大增471.96億元，在漲幅已大下，股價劇烈上沖下洗。

由於21日股價波動劇烈，網友也熱烈討論「星宇要崩了嗎」‵「星宇載客最後一段」、「星宇火箭要沒燃料啦～」、「飛機燃料不足，準備降落中」。

（工商時報 方明）

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