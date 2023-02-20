2/21盤前》Q2迎春燕 3檔IC營運加分

台股在去年下半年對景氣下修及營收衰退等利空因子的反映，多呈過頭窘竟。因此，近期市場反映陸續出爐的已實現的利空消息，反而呈現鈍化與中期底部區逐漸向上墊高局面。

不過，短期市場提前反映景氣觸底的利多因子，也呈家裡無大人強彈榮景，使極短線的利多與利空消息，需慎防反市場心理操作，不宜輕忽。

台股今（2/21）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.台股20日反彈71點，收復17日失土、在15,551點，重返5日線15,533點上，成交值2,114億元。專家認為，以技術分析來看，台股上升結構尚未被破壞，可謂「弱中帶強」，月線15,380點沒跌破前，仍偏多看待，加上本周台股多場法說登場，題材股活蹦亂跳，預期台股將「驚驚漲」。

2.導線架廠界霖（5285）受到半導體生產鏈庫存調整及工作天數減少影響，1月合併營收降至4.12億元，但預期會是今年營收低點，隨著庫存去化接近尾聲，國際IDM廠擴大採購，今年營運將逐季成長。

3.市調機構公布2月下旬面板報價，在面板廠強力喊漲態度下，「二線電視廠」被迫接受漲價，50吋／55吋電視面板價格調漲1～3美元、65吋／75吋面板調漲2～5美元。TrendForce研究副總范博毓表示，大陸一線電視品牌商提前為618促銷備貨，預期3月份電視面板價格將全面翻揚，整體漲幅可達3～9％，下半年可望重返現金成本。

4.市場預期蘋果因應歐盟政策要求，將在今年新手機上導入Type-C，同時也會帶動周邊產品進行一輪接口更新，法人看好相關連接器/線廠商，如正崴（2392）、宣德（5457）、建舜電（3322）、嘉基（6715）等業者受惠。

5.南部水情拉緊報，降雨量創30年來新低，市場擔心，春雨還沒來、梅雨又晚到，經濟部已成立「旱災緊急應變小組」，加大南台灣節水力道，包括國統（8936）等16檔水資源概念股，受題材激勵下，20日股價紛紛走強。

包括國統、山林水、幸福、力麒、千附、中宇、東元、旭然、惠光、臺鹽、台肥、基士德-KY、和成、康那香、崇越、成霖等16檔個股，20日股價漲幅逾1％，其中，國統、山林水早盤即漲停鎖死，漲勢凌厲。

6.面板雙虎去年大規模赤字，但市場將其解讀為利空出盡，而面板用電感供應鏈今展科（6432）表示，隨著面板庫存去化，公司急單情況延續，且訂單能見度拉長至1至1.5個月，拉貨動能可望恢復至去年上半年，公司預期，營運可望在第一季觸底。

7.射頻IC廠宏觀（6568）成功拿下中國電信商的10G PON晶片，另外又獲得歐美電信商客戶大單。法人預期，相關產品線今年第二季下旬起將可望開始量產出貨，替宏觀帶來額外營運動能。

8.台股次族群加速輪動，多頭可用之兵陸續集結，內外資最新點出車用零組件指標股翻揚機會，摩根士丹利證券升評貿聯-KY（3665）「優於大盤」，推測合理股價350元，中信投顧則看好新唐（4919）的車用、工控雙題材，升評「增加持股」。

9.二極體廠德微（3675）公告去年財報，全年歸屬母公司稅後純益達4.56億元，再度創下歷史新高之外，並同步賺進超過一個股本。股利政策也同步出爐，預計每股將配發5.4元現金股利及1.3元的股票股利，累計將配發6.7元股利。

10.面板驅動IC市場在歷經超過半年的劇烈庫存調整後，陸續傳來好消息，業界傳出，近期HD規格的低階驅動IC庫存正逐步回到正常水位，加上非中國客戶將訂單移轉到台灣驅動IC廠，因此部分驅動IC廠預計在第二季開始加大投片力道。

法人預期，聯詠、敦泰及矽創等面板驅動IC廠將有望受惠。（閱讀全文）

11.網通廠常珵科技（8097）開第一槍，搶先公布去年每股賺進半個股本，以EPS 5.94元寫下歷史新高，並擬配發史上最高現金股利2.28元，為去年大發利市的網通股搶先捎來好兆頭，也讓去年大賺半個股本的網通廠家數再添一筆，有望推升去年大賺逾半個股本的網通股家數順利創高。

12.新單效益可期，LED車燈廠營運看旺，相關個股聯嘉、麗清20日股價走強。

聯嘉（6288）美國密西根廠於去年第四季投產後，今年第二季及下半年都將再各有一款新車型車燈量產，台灣廠部分，除既有訂單合作擴大出貨量能，下半年也將增加兩款新車出貨，全年營收獲利估將出現雙位數成長，吸引投信近二日大買逾千張，20日股價更強勢站上漲停27.95元，創近1年新高。

麗清（3346）亦看好今年LED車燈市場滲透率繼續提升，加上新款產品投入量產，目前整體在手訂單保持高水位，在高訂單能見度下，有望為集團未來營運成長動能。20日麗清股價表現同樣強勢，漲逾半根漲停。

13.檢測驗證服務商耕興（6146）去年營收50.15億元創下歷史新高，今年1月合併營收4.25億元為歷年同期新高。雖然半導體市場景氣仍然低迷，但5G應用加快朝向毫米波（mmWave）結合Wi-Fi 7的方向發展，檢測驗證費用是Sub-6GHz結合Wi-Fi 6E的2.5倍，耕興對今年營運續創新高抱持樂觀看法。

14.汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）20日舉行嘉義五廠新建廠房第一期工程上樑典禮，和大總經理陳俊智表示，預計於今年第三季設備安裝、第四季可正式投產，合計嘉義共四個廠生產線今年可望貢獻至少36億元業績，挹注和大全年營收挑戰80億元新高。

15.工業電腦廠維田（6570）受惠歐美市場智慧製造需求延續，大啖節能商機，除了陸續接下電動車、充電樁HMI專案之外，因俄烏戰爭引發歐洲能源價格波動，當地製造業對於能源管理、監控需求大幅顯現，挹注上半年業績，下半年則可望由亞洲區智慧交通跟進，法人預估在高基期情況下，全年營收仍維持10％～15％成長。

16.新天地（8940）餐飲集團受惠婚宴及尾牙、春酒宴等需求復甦，去年第四季虧轉盈，助攻去年獲利登上近六年高點，今年1月維持高獲利，首季營運看旺可期。

17.市調機構集邦統計，2023年智慧型手機出貨增長率與平均搭載容量成長率仍保守看待，DRAM原廠的產品組合策略是持續加大伺服器DRAM比重，預估今年伺服器DRAM位元產出比重將達37.6％，正式超越行動式DRAM的36.8％。

18.無人機領導廠商-雷虎科技搶攻國防軍工商機再下一城！雷虎去年10月獲經濟部遴選為軍用商規微型無人機系統整合主導廠商後，20日公告已與陸軍後勤指揮部簽訂軍品契約TD12002P074微型無人機（原型機）採購契約。法人估，最快年底前可接單生產，為未來營運挹注成長新動能，助攻雷虎近期股價強勢上漲。

19.APP研發公司MixerBox 20日宣布，推出全球首款繁體中文的「AI 聊天」瀏覽器，其技術是在OpenAI GPT-3的模型上，經由該團隊進行繁體中文化的優化，未來一般網友透過瀏覽器即可享受與機器人聊天的樂趣。

20.寶雅國際20日公布2022年度財報，全年合併營收194.8億元、年增11.5％，歸屬母公司業主淨利20.74億元，EPS達20.26元、年增12.1％，而令投資人狂按讚的，是董事會通過擬超額配發現金股息23.9元、股票股利0.1元，股利創歷史新高。

21.中華電信與泰國國家電信（NT）繼2022年9月共同協助台達電旗下泰達電在泰國邦浦工業區一廠成功導入5G企業專網後，決定攜手拓展泰國商機，以及5G進一步的合作機會。

22.軍工新兵就位！興櫃國艦國造概念股龍德造船3月中旬將掛牌，以20日均價88.36元與承銷價暫定30元試算，抽中1張潛在獲利近6萬元，投資人摩拳擦掌試手氣，也帶動同業台船飆漲逾8％，中美軍事角力，雷虎、八貫等軍工股同強。

23.長榮集團旗下的長榮航太因切入軍方陸用型監偵無人機的標案，晉升為軍工概念股，20日最高衝至101.5元。為配合上市前辦理現金增資發行新股，20日起進行競價拍賣，底價為57.63元。

長榮航太為國際知名飛機維修公司，預計3月中前將從興櫃轉上市，目前資本額為35.28億元，上市前辦理現金增資發行新股後，資本額將達37.46億元。

24.印度各種電動車今年總出貨量可望超過百萬輛，看好印度充電樁商機，台達電印度區總裁林正彬表示已與包括印度本地最大的電力公司暨電動車充電樁供應商TATA Power、印度第二大石油業者BPCL、當地眾多OEM廠商等合作，台達電充電樁在印度累積出貨量已經超過7,000台。

25.存股族要哭哭了！玉山金控20日公布今年股利，是首家公布股利政策的上市金控公司，受到去年獲利衰退逾2成衝擊，今年配發股利水準大不如前，創下金融海嘯、2009年以來新低，每股擬配0.6元，其中現金0.2元、股票0.4元，且這次配發不使用資本公積。

此外，玉山金也公布將辦理160億元現金增資計畫。

26.大陸水泥價格13日當周漲1.35％至每噸人民幣（下同）424元，為年內首現回升。對此，中國水泥協會副祕書長陳柏林分析，對接下來的水泥市場復甦謹慎樂觀，需要密切關注3月各地項目開工、復工進度。

27.大陸官方動態調整房貸利率政策奏效。大陸房地產調研機構貝殼研究院20日公布最新統計，2月份103個重點城市的首套房貸平均主流利率為4.04％，較上月降6個基本點，再創2019年以來的新低。

金融界報導，貝殼研究院統計顯示，二套房的平均房貸利率為4.91％，已連續第六個月維持不變。2月份，首套和二套的房貸利率，分別較去年同期回落143個基本點和84個基本點。

28.備受外界關注的交通部月票政策，本周四（23日）將在行政院會拍板。據悉，北北基桃月票約1,200元，中彰投、南高屏月票則低於千元。針對疫後特別條例期限，朝野協商同意只到2025年且不再延長，中央未來是否繼續補助月票政策，交通部表示仍在討論中。

29.經濟部20日公布今年1月外銷訂單統計，受全球經濟受通膨及升息影響，終端需求仍顯低迷，1月外銷訂單475.1億美元，創歷年同期第三高，惟年減19.3％、寫下連五黑，表現優於預期。受矚的是，資訊通信產品訂單金額172.3億美元，創歷年同月新高，在各類貨品中表現一枝獨秀。

30.今年景氣前景難料，卻激起散戶「富貴險中求」信心。國泰金控20日公布2月國泰經濟信心調查，有39.4％受訪者預估，未來半年台股指數比現在更高，雖然有28.4％看跌，但台股信心指數從1月初-20.6急速拉升到11，並創下13個月新高。

31.富邦媒20日召開法說會，釋出2023年展望，總經理谷元宏表示，富邦媒2023年營收將持續成長，獲利則拚與2022年持平。

32.隨著中國大陸疫後經濟復甦，促使企業利潤增加，預期為陸股迎來新的上漲動能。高盛20日發表報告指出，陸股自1月底起的跌勢將會逆轉，MSCI中國指數到2023年底將達到85點，與目前水準相比高出約24％。

33.國發會委員會議20日展望今年公共建設指出，雖然全球景氣降溫、外需趨緩，但在公建預算逾6,000億的支撐下，估計今年政府固定投資成長率仍將逾5％，有助於穩定今年經濟成長。

34.捲土重來，財政部國有財產署20日指出，位於台北市光復南路國產署辦公廳舍原址改建案，最快24日第五度公告招標。據悉，權利金底價將較前次3.4億元大降7成，可能降至1億元以下。該案是政府危老改建首案，具有指標意義。

35.航空、面板等低價指標股盤踞台股山頭，其中興櫃股星宇航空若以20日收盤價44.95元計算，短短六個交易日股價狂飆137.83％，市值大增471.96億元，成功超越達發晉升興櫃市值王，其創辦人「K董」張國煒身家更因星宇航空暴漲363.41億元。

36.疫情穩定下降，暌違800多天迎來口罩大解封，室內20日起原則上不用戴口罩。指揮中心指揮官王必勝20日指出，下一階段口罩「全面解封」有機會在5月實施，但仍要看疫苗施打狀況及國內外疫情。

37.大立光20日召開董事會決議，將拿出新台幣61.39億元大方配息，感謝股東去年下半年的支持，經董事會決議，去年下半年的現金股利敲定為46元，較上半年配發的現金股利39.5元，多出16.46％，寫下採半年制配息以來的新高，若以全年計，去年度配發的現金股利更高達85.5元。

38.根據媒體報導，已開發國家薪資成長已經到頂或是從高點下滑，對央行而言無疑是好消息。由於目前沒有跡象顯示薪資與物價輪番上漲的螺旋式上升效應出現，這意味通膨不用在失業率飆升下出現滑落，也代表主要央行升息循環很快將步入尾聲。

39.路透引述德國《周日畫報》（Bild am Sonntag）周日（19日）報導，德國車廠賓士（Mercedes-Benz）與福斯集團（Volkswagen，VW）高層皆同聲疾呼要求政府積極在德國境內打造更多電動車充電站，俾以跟上全球能源轉型腳步。

40.全福（6885）20日在法說中展示「黃金經營團隊」，新任國際策略長簡海珊表示，隨著新成員就定位，新藥開發正加速臨床進度，乾眼症新藥BRM421第一季啟動三期臨床收案，力拚最快今年、最慢明年授權；神經性角膜炎孤兒藥BRM424的二期臨床規畫也將開啟。

41.LED產業仍處相對淡季，然而類股處於相對低檔，20日落後補漲，弘凱（5244）、錼創科技-KY（6854）同步大漲，弘凱去年前三季每股盈餘達1.82元，有獲利實績，昨日率先攻上漲停；錼創科技-KY則大漲逾8％，股價寫2022年9月2日以來新高紀錄。

42.中碳（1723）受惠於油價帶動石化產品價格上漲，以及碳材料業績大幅成長，帶動去年營收104.59億元創新高，稅後純益達17.02億元、年增55.01％，EPS達7.33元，董事會20日通過擬配發現金股息5元。

43.大同（2371）生產的高效節能非晶質變壓器，去年起受到太陽能案場與儲能客戶採用，加上台電交易平台的儲能案亦建議優先採用非晶質變壓器，推升大同訂單，去年訂單量大增6成，且成長趨勢延續至今年，目前在手訂單已成長15％，全年將以年增4成為目標，挑戰連二年高成長。

44.亞洲藏壽司（2754）因股價達注意交易資訊標準，20日公布自結財報，受惠展店效益與春節連假助攻，1月自結合併營收創4.57億元創新高、年增61％，歸屬母公司稅後純益0.51億元、年增3.64倍，EPS達1.11元。

45.非蘋手機訂單開始回溫，PA概念股獲買盤加持，PA雙雄全新（2455）、穩懋（3105）業績雖處谷底，但股價近期跌深反彈，全新股價在連漲三天後，20日漲多拉回，終場下跌1.8％，收在87.2元。而穩懋股價連兩天上揚，20日上漲2.89％，收在178元。

B.利空因子：

1.預售屋契約條款眾多，部分建商以潛藏交易陷阱的契約條款，侵害消費者權益。行政院消保處20日公布針對全國建案進行專案查核結果，契約內容整體不合格率為7.3％。對於不合規定建案，已請內政部要求各地方政府地政局依法進行裁處。

2.經濟部20日公布最新統計，2023年1月核准僑外投資件數為161件，年減1.83％；在核准金額部分，投資金額2.92億美元，年減80.23％。投審會分析指出，主要是因2022年1月核准丹麥商CI II CHANGFANG K/S等以新台幣105.6億對哥本哈根基礎設施彰芳公司增加貸款投資，用以轉投資彰芳離岸風場等大型投資案，比較基期較高所致。

3.泰山經營權之爭，原本由公司派支持當選的泰山獨董陳敏薰轉為支持市場派，將召開股東臨時會全面改選董事，面對外界解讀為「倒戈」，陳敏薰20日首度公開現身，暢談三個心境轉折，強調自己「不要再做落漆的獨立董事」。

4.中央銀行公布去年第四季國際收支，經常帳順差為233.9億美元，使得全年累計破千億美元，達1,017.3億美元、歷年次高；金融帳當季淨流出156.6億美元，已連續50季淨流出、續為史上最長紀錄，累計淨流出7,315億美元，約合新台幣22兆4,629億元，約近八年總稅收總和。

央行官員表示，第四季經常帳順差季減88.4億美元，其中商品貿易順差152.5億美元、季減85.4億美元，主要是全球景氣降溫及終端消費續弱，出口轉為負成長。進口則因國際原物料價格下跌及出口需求疲弱而減少。

5.前高雄縣長楊秋興離開政壇後，65歲創立鈺興建設，準備展開人生的另一篇章，沒想到，這個第一位棄政從商首長的第一戰～在屏東內埔推出5戶透天建案「白玉璞植」，即便遭逢政府打房衝擊，迄今還未售出1戶，另位於大社的大樓案也因此喊停，儘管他笑稱自己是「闖入房地產市場叢林的小白兔」，但鈺興建設在燕巢的大樓建案，9月仍將依原定計劃開賣。

6.高利率與高通膨推升美國民眾的房貸和卡債，讓去年第四季家庭負債創下16.9兆美元紀錄，卡債增幅更創下20年新高水準。

7.股神巴菲特旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）預計25日公布上季業績，巴菲特年度股東信也將一併出爐，不過市場投資人看法偏保守，導致波克夏今年來股價表現低迷，遠遜大盤。

8.美國證交會（SEC）計畫針對發行幣安（Binance）美元穩定幣BUSD的Paxos信託公司採取執法行動。專家表示，若SEC真的對其提告的話，將對於規模1,370億美元的穩定幣市場產生極大影響，包括泰達幣（tether）與USDC等其他穩定幣都難逃衝擊。

9.近期電池級碳酸鋰價下跌，再加上鋰電池龍頭寧德時代推出「鋰礦返利」影響下，陸港鋰電池股幾乎持續全線下挫，港股贛鋒鋰業七連跌，比亞迪五連跌，寧德時代20日收盤小幅回升0.06％，但是過去五個交易日累計下跌逾10％。市場擔憂，業內恐將掀起一場價格戰。

10.大陸電信設備巨頭中興通訊20日傳出啟動新一輪裁員，已有部分員工於月前收到解雇通知。本次人員優化涉及無線研究院、終端等多個研究院和部門。消息指出，主要原因為2022年招聘名額超編，預估將縮編20％，近期還將進一步精簡人力。

11.Gogolook（走著瞧股份有限公司）20日表示，台灣恐有高達上千萬人（1,040萬人）電話號碼曾遭外洩，20～65歲的人口中占比高達65％。僅次於馬來西亞。

12.年前甫爆出KTV工程暫停糾紛的ATT大直店，20日發表聲明，為避免持續的虧損擴大，ATT e Life大直店將營運至5月7日止。ATT強調，大直商場結束營業，不影響ATT集團各店運作，對於合作廠商夥伴，將依合約精神妥善個別處理善後。

13.受到土耳其地震影響，國際廢鋼原料買盤縮手價格走跌，電爐廠豐興繼上周調降廢鋼價格後，20日宣布調降本周鋼筋價格，每公噸降400元、降幅1.90％，連二周降價。惟市場傳出中南部鋼筋廠擬祭出鋼筋專案價格，來提振鋼筋市場信心及買氣。

14.台北高端豪宅市場隨市場降溫，買氣銳減，去年台北豪宅200萬俱樂部（每坪200萬元以上）交易僅33件、年減43％，交易規模寫下近四年新低量，未來私法人購置住宅採許可制，恐將更進一步衝擊豪宅市場。

15.PCB鑽針廠尖點（8021）20日舉行線上法說會，公司提到，第一季仍是傳統淡季，市場持續進行庫存調整，客戶端展望保守、訂單能見度亦不高，尖點預期第一季會較前一季度下滑，利用率也是往下走。

16.南僑（1702）20日公告元月營收16.45億元、年減9％，自結單月稅後純益3,024萬元，較去年同期暴減67.46％，換算單月每股純益0.12元。由於今年農曆年比較早，落在1月，工作天數少，南僑元月營收、獲利衰退在市場意料之中。

17.同泰（3321）20日董事會通過決議將辦理減資以消除累積虧損，截至2022年12月31日止，帳上累積虧損約8.9億元，預計消除股份約8,898.5萬股，依公司登記實收資本額15.61億元計算，減資比率約為57％，即每仟股換發約430股，減資後實收資本額約為6.72億元。

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