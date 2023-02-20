2月20日一分鐘強弱勢股
2月20日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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紅木-KY(8426)
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10.00
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1月營收1.55億元，年增36%，高級精品名牌店裝潢回溫
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融程電(3416)
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9.99
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第2季在新訂單加入、料況緩解下，營運將逐季走強
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國統(8936)
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9.98
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南部水情吃緊，概念股買氣旺，快攻鎖漲停，衝上逾1年半高位
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劍湖山(5701)
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9.97
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迎接228連假4天，旗下的劍湖山世界推出門票優惠
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寒舍(2739)
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9.96
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國內旅遊市場回溫及搶今年連續假期商機，寒舍業績動能強
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虎門科技(6791)
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9.96
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半導體產業熱，CAE(計算機輔助工程)需求穩定成長
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燦星旅(2719)
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9.94
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疫情降溫、口罩令將解除，觀光旅遊業營運上揚
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視陽(6782)
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9.90
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全球第5大矽水膠隱形眼鏡廠，第2季新增500萬片月產能
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山林水(8473)
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9.89
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中南部水情拉警報，有利於山林水專業環保工程廠業績
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勝品(6556)
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9.86
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美國國防授權法案發酵，市場看好中美競爭下，安控廠受惠
製表：王淑以
2月20日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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尚茂(8291)
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9.70
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財務有疑慮，櫃買中心要求尚茂公布財務相關數字
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合邦(6103)
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5.46
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合邦彌補虧損，減資84.78％，3月1日暫停交易，遭拋售
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必應(6625)
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5.10
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演唱會淡季，1月營收降至0.66億元，月減79%
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岱宇(1598)
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4.84
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1月業績大好，達7.9億元，月增8%、年增6%，漲多回檔
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鳳凰(5706)
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4.59
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國境開放、口罩令將解除，出國旅遊需求旺，漲多壓回
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上品(4770)
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4.57
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晶圓廠客戶陸續發包建廠，在手訂單仍超過70億元，漲多休息
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及成(3095)
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3.86
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營運走疲，1月營收0.25億元，年減42%，連2個月呈現年減
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美時(1795)
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3.40
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1月營收創下歷史次高為近期台股生技股的強勢股，高檔震盪
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晶華(2707)
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3.18
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20日資金集中電子股，先前漲勢強勁的觀光旅遊遭到市場減碼
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德微(3675)
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2.95
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二極體德微去年EPS為10.26元，股價反彈後進入整理
製表：王淑以
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