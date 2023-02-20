2月20日一分鐘強弱勢股

2月20日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

紅木-KY(8426)

10.00

1月營收1.55億元，年增36%，高級精品名牌店裝潢回溫

融程電(3416)

9.99

第2季在新訂單加入、料況緩解下，營運將逐季走強

國統(8936)

9.98

南部水情吃緊，概念股買氣旺，快攻鎖漲停，衝上逾1年半高位

劍湖山(5701)

9.97

迎接228連假4天，旗下的劍湖山世界推出門票優惠

寒舍(2739)

9.96

國內旅遊市場回溫及搶今年連續假期商機，寒舍業績動能強

虎門科技(6791)

9.96

半導體產業熱，CAE(計算機輔助工程)需求穩定成長

燦星旅(2719)

9.94

疫情降溫、口罩令將解除，觀光旅遊業營運上揚

視陽(6782)

9.90

全球第5大矽水膠隱形眼鏡廠，第2季新增500萬片月產能

山林水(8473)

9.89

中南部水情拉警報，有利於山林水專業環保工程廠業績

勝品(6556)

9.86

美國國防授權法案發酵，市場看好中美競爭下，安控廠受惠

表：王淑以

2月20日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

尚茂(8291)

9.70

財務有疑慮，櫃買中心要求尚茂公布財務相關數字

合邦(6103)

5.46

合邦彌補虧損，減資84.78％，3月1日暫停交易，遭拋售

必應(6625)

5.10

演唱會淡季，1月營收降至0.66億元，月減79%

岱宇(1598)

4.84

1月業績大好，達7.9億元，月增8%、年增6%，漲多回檔

鳳凰(5706)

4.59

國境開放、口罩令將解除，出國旅遊需求旺，漲多壓回

上品(4770)

4.57

晶圓廠客戶陸續發包建廠，在手訂單仍超過70億元，漲多休息

及成(3095)

3.86

營運走疲，1月營收0.25億元，年減42%，連2個月呈現年減

美時(1795)

3.40

1月營收創下歷史次高為近期台股生技股的強勢股，高檔震盪

晶華(2707)

3.18

20日資金集中電子股，先前漲勢強勁的觀光旅遊遭到市場減碼

德微(3675)

2.95

二極體德微去年EPS為10.26元，股價反彈後進入整理

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組