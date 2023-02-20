外資賣超23億 台股趨堅 專家8字解惑

外資賣超23億 三大法人賣超台股19億元

外資等三大法人周一（2/20）合計賣超台股19.77億元。包括外資與陸資賣超23.54億元；投信法人力挺多方，買超9.67億元；自營商自行買賣部分係賣超1.14億元，避險部分係賣超4.76億元，合計單日賣超5.9億元。

台股後市不看淡，國泰投信上修台股目標價，由先前的「萬六」上修到「萬七」，且指數將呈現一季比一季高營景。

國泰投信總經理張雍川表示，整體來看，台灣企業仍保持韌性，預期待2023年上半年庫存調整結束後，第二季起將逐步由資金行情轉為「有基之彈」，第一季末、約3月份時，將會是布局台股市值型投資標的好時點。

（工商時報 數位編輯）

《盤後解析》台股5日線到手 兩專家重點提示

軋空手追高的買盤湧現，台股5日線到手！雖然美國CPI年增率居高不下，美國聯準會恐持續偏鷹式升息陰霾籠罩，讓身為本波全球股市多頭主帥的美股震盪加劇，尤其是費城半導體及Nasdaq均面臨沈重獲利了結賣壓，不過，台股自農曆年前低點14000點急漲至15600多點，驚驚漲約1600點，被軋空手的投資人開始急於進場、勇於追價，無論產業前景、公司業績好壞，只要還沒漲，就趕快進場買，希望能搶到最後一段的錢，也因此雖然台積電(2330)、股王信驊(5274)、權值股鴻海(2317)、華碩(2357)等持續走弱，創意(3443)盤中衝上千元大關，但收盤未能站穩千元關卡，世芯-KY(3661)也跟著收黑，但這些螞蟻雄兵勇於搶進承接，讓賣壓得以宣洩。

中小型股富致(6642)、虎門科技(6791)、紅木-KY(8426)、融程電(3416)、倍力資訊(6874)、山林水(8473)、勝品(6556)、聯嘉(6288)、立積(4968)、巨有科技(8227)、視陽(6782)、飛宏(2457)、寒舍(2739)、淳紳(4529)及巨虹(8084)股價強攻漲停板作收，帶動台股指數開低收高，終場加權股價指數約15551.23點，上漲71.53點，成交量約為2083.68億元；OTC指數為203.94點，上漲1.34點，成交量為742.15億元。

今天盤中上市各類股以百貨類股表現最佳，上漲2.03%，其次是光電類股及電線電纜類股，分別上漲1.94%及1.69%，表現較差者為觀光類股、其他電子類股及半導體類股，其中觀光類股下跌0.71%，其他電子類股下跌0.15%，半導體類股上漲0.15%；上櫃部分，表現最佳為電腦通路類股、上漲3.37%，表現最差為文創類股、下跌1.27%。

就技術面來看，今天台股未受上周五美股拉回影響，指數開低收高，終場上漲71.53點，以15551.23點作收；台股近期上攻至15669點，季線正乖離拉大，進行乖離修正，日技術標修正持續，隨季乖離逐步收斂，在指數收下影線與月線支撐下，大盤守住1月30日缺口，預估台股短線將以橫盤消化技術性修正。

元富投顧總經理鄭文賢表示，近期台灣股市隨美股起舞，OTC和集中市場同步拉回，外資內資買賣不同調，短線台股震盪整理機會大，台股最重要的護國神山，台積電20日線524元成短線多空，指數短線整理，未來量能變化，將是本波觀察重點，5日均量維持2200億元以上，盤堅才能持續。

復華台灣好收益基金經理人楊聖民表示，上周公布的美國最新通膨數據高於預期，加上就業、零售銷售數據佳，致使年內降息預估消退，因美國通膨走緩的速度低於預期，美債殖利率走高進而壓抑美股表現，導致外資上周買盤縮手，台股月線能否連二紅，本周美國聯準會2月會議記錄公布及晶圓代工大廠等重量級法說，將是資金面及基本面的重要觀察。

在短線資金觀望下，因應類股輪動，可留意中小型股及金融股表現機會，以及受惠解封的航空觀光等消費題材。

鄭文賢表示，目前中國持續開放，國際股市震盪，NASDAQ和費城半導體指數算強勢，未來走勢成多空指標，目前中期偏多。FED的發言後，推估貨幣政策忽鴿忽鷹，投資人要注意國際熱錢流向。台股15200點關鍵價位，成短線多空重要關卡，目前站穩中，原則上「逢低布局，輪動加碼」。

現階段布局，優先選擇法人鎖碼股或進入旺季產業股，操作觀念「型態突破買進或低檔築底買進」方式，電子股包括巨有科技(8227)、創意(3443)、晶焱、威強電(3022)和台積電最具指標；另非電子部分，生技類股和電能概念可留意，包括美時、士電和中興電是觀察重點，目前不急，逢低買進原則；比特幣出現回穩，2.3萬美元附近震盪，美元指數103位置是觀察，目前震盪中，未來走勢要追蹤。

(時報資訊 張漢綺)

台股漲71點收15,551點 櫃買指數寫波段高

台股今天在台積電等權值股回穩，電子、金融股助攻下，帶動指數翻紅，終場台股加權指數上漲71.53點，收在15551.23點，收復5日、10日均線，分析師指出，中小型題材活絡，盤面呈現多頭格局。

台股今天力甩頹勢，指數雖以15452.01點開低，但早盤即翻紅走高，盤中高點來到15575點，一度上漲近百點；台股加權指數終場上漲71.53點，收在15551.23點，漲幅0.46%，成交金額新台幣2083.68億元。

櫃買指數上漲1.34點，收203.94點，漲幅0.66%，寫2022年6月中旬以來波段新高。

觀察類股表現，電子股上漲0.28%，金融股勁揚0.95%，光電股大漲逾1.94%。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電終場小跌1元，收在517元，跌幅0.19%，鴻海小跌0.48%，中華電上漲1.32%，大立光上漲逾1%，收2190元。

電子、科技族群強勢，IC設計族群創意、愛普勁揚，分別收漲1.95%、7.69%，面板雙雄群創、友達分別收漲4.96%、3.57%。

觀光族群漲多互見，長榮航、華航上漲逾1%，雲品上漲近3%，盤中一度來到百元關卡之上，八方雲集下跌逾2%，鳳凰下跌逾4.5%，雄獅跌幅逾3%，晶華跌幅也逾3%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股由電子、金融點火帶動指數翻紅，攻上15500點整數關卡，櫃買指數也創波段新高，意味著中小型題材活絡，儘管權值股稍見休息，上漲家數仍大幅多於下跌家數，盤面呈現多頭格局。

(中央社)

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