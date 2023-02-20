ChatGPT掀熱潮 創意先漲 專家點2檔有戲

人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT席捲全球，引發半導體、IC設計等產業「本夢比」的想像空間，其中矽智財族群（IP）在台股享有高本益比，加上股性活潑、股本偏低等特性，更是此波AI狂潮中最大受惠族群。

萬寶投顧分析師陳子榕指出，AI坐擁六大優勢，包括自動化、減少人為錯誤、排除重複性任務、快速精準、無限的可用性、加速研究與開發；而目前AI較為普及的應用可分成三大面向，包括自動駕駛、語音助理、聊天機器人等。以上AI有那麼多好處，投資人一定想投資AI，而要買那些股票才真正道地呢？

在美股方面，據悉，ChatGPT至少已導入1萬顆輝達高階GPU，AI投資熱潮受惠股的輝達（ Nvidia Corp.）元月大漲34％另外，與AI服務有關的美股還有Buzz Feed Inc.（BZFD）、Sound HoundAI Inc.（SOUN）、Big Bear.ai（BBAI）的成交量也皆有明顯上升，其中Big Bear.ai 2月3日股價也大漲44.17％，近三個交易日累計已大漲了80％。

而在台股有ChatGPT概念股嗎？陳子榕指出，創意（3443）連日強漲表態，它是ChatGPT概念股之一，大漲3倍之多，除了創意還有兩檔股票值得留意，包括其陽（3564）、嘉澤（3533）等。

其陽受惠資安、網安剛性需求、訂單能見度良好。目前業績主要來自網路安全平台，占目前整體營收8成以上，公司也積極拓展網路運算、5G、邊緣運算及伺服器等相關應用。今（2023）年1月合併營收2億元年增41.93％，估全年EPS上看3.1元，本益比有拉高空間。

嘉澤Intel及AMD伺服器新平台至2023年底滲透率將達30％，嘉澤CPUSocket受惠於新平台的Pin數提升，將帶動產品單價及毛利率隨之成長。由於第一季適逢農曆年假再加上中國封控解除後確診人數大增，預估第一季營收將呈季減，包含伺服器、筆電出貨皆將較上季及去年同期下滑，然在新產品ASP提升支持下，營收仍將優於去年同期表現。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德 ）

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