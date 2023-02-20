星宇上5字頭 航空水資源全噴 29檔紅通通

台股今天20日收盤報至15,551.23點，漲71.53點，漲幅0.46％，成交量2,083.68億。台積電震盪走低，權值電子股大多拉回，不過IP族群再度獲資金追捧，創意一度攻上天價1,020元躋身千金俱樂部，終場收995元大漲19元，資金轉進中小型股，台股開低走高拉尾盤，收復15,500點。

盤面上，航空股再度展開股王爭霸戰，星宇航宇在興櫃市場再度飆漲47%，一度來到50.5元，坐穩航空股王寶座，長榮航與華航掀起比價效應，緊追在後漲逾1%。

此外，水資源概念股因南部水情拉警報吸引買盤敲進，國統、山林水、幸福表現強勢亮燈漲停，千附、中宇跟進強彈半根漲停板。而觀光股迎復甦，飯店業者寒舍，今日開高後後放量攻頂41.4元，創近5年高價。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計今皓 、飛宏、國統、劍湖山共29檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現亮眼，百貨及光電類股漲2％及1.9％。觀光類股疲軟，下滑0.7%

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有13檔9％以上漲幅，其中10檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為融程電（3416）、今皓（3011）、飛宏（2457）、寒舍（2739）、弘凱（5244）、視陽（6782）、山林水（8473）、幸福（1108）、聯嘉（6288）、立積（4968）。

今日上市有18檔股票2％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為必應（6625）、岱宇（1598）、鳳凰（5706）、上品（4770）、美時（1795）、雄獅（2731）、晶華（2707）、連宇（2482）、力智（6719）、威強電（3022），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為群創（3481）、華航（2610）、友達（2409）、長榮航（2618）、華新（1605）、聯電（2303）、中興電（1513）、虹堡（5258）、飛宏（2457）、彩晶（6116）。

上櫃有23檔9％以上漲幅，其中19檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為益鈞環科*-新（6912）、紅木-KY（8426）、宇環（3276）、寶碩（5210）、富致（6642）、巨虹（8084）、國統（8936）、劍湖山（5701）、虎門科技（6791）、燦星旅（2719）。

今日上櫃有10檔股票有3％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為尚茂（8291）、合邦（6103）、瓦城（2729）、奈米醫材（6612）、永彰（4523）、時報（8923）、元隆（6287）、及成（3095）、寬魚國際（6101）、達爾膚（6523），今日無跌停股。

上櫃成交量前10名個股依序為華星光（4979）、良維（6290）、立端（6245）、合一（4743）、創惟（6104）、中天（4128）、磐儀（3594）、榮剛（5009）、力麒（5512）、金居（8358）。

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