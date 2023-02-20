星宇快噴到外太空 散戶搶進 老手給7提醒

張國煒身價暴增257億！星宇一度飆55％衝破50元 穩居航空股王

星宇航空股價狂飆，成為近期股市熱門話題。今（20）日下午1點10分，星宇一度股價衝上50.5元，漲幅逾55%，超車華航、長榮航，穩居航空股王。

張國煒旗下星宇投資及星威投資各持有星宇航空共14.11億股，興櫃股星宇航空連續6天大漲，今一度大漲55％，粗估張國煒身價又暴增257億元。

根據集保結算所統計，截至2／18，星宇股東人數衝破5萬大關，已來到5萬2754人，短短一周增加8580人，與去年登錄興櫃9／30時的1286人相比，暴增了41倍。

法人分析，星宇航空進軍北美航線，顯示其營運策略鎖定中轉商機，但如何與在相關領域耕耘多年的航空雙雄作出市場區別，需要觀察。

（中時新聞網 邱怡萱）

星宇6天漲100％ 專家給7點提醒 韭菜別當的不明不白

疫情消退，國人開始瘋出國，航空業也全面啟航，開闢新航點、力拚載客率。近期航空業最耀眼的新星莫過於K董張國煒率領的星宇航空（2646），今（20）日早盤股價漲逾20％，破39元創高，奪航空股王寶座，K董身價又增百億，本周星宇股東人數也有望破6萬。有專家表示，這種漲勢，頭上有鐮刀也擋不了散戶進場。

航空一方面闢航點，另一方面拚全面復飛，以華航為例，華航宣布兩岸增班，歐洲航線復飛，同時，開闢亞洲航線與歐洲航線；近期最夯的星宇除了復飛既有航線，4月間也將開飛美國洛杉磯，下半年舊金山將開航。

航空公司營運馬力全開，股價也跟著起飛，興櫃股星宇航空更是快飛到外太空。據綜合報導，星宇航空上周狂漲77％至33.6元高點後，今日早盤漲幅超過20％破39元，成為航空股新科股王；截至午盤，星宇股價持續在40.10至40.30間微幅震盪，漲幅最高達25.04％。

隨著股價大噴，搶買星宇的投資人也持續增加，據集保結算所至18日的統計，星宇股東人數一周內增加8,580人達52,754人，比起去年9月30日興櫃時人數爆增41倍。

投資專家股添樂在粉專《股添樂股市新觀點》指出，星宇航空6天漲100％，成交量成長10倍，「這種令人腎上腺素激發的漲幅，開始讓大家注意到興櫃股票」，同時也帶動另一檔興櫃航空股台灣虎航（6757），出現比價效應；不過，他也表示，「今天就不勸世了，畢竟這種漲幅，哪怕擺明了一把鐮刀在上頭晃，也擋不了散戶進場。」

他接著表示，既然如此，最起碼要了解遊戲規則，免得被割的不明不白；他列舉興櫃股票和上市櫃的差異包括第一，沒有漲跌幅限制；第二，不能信用交易與當沖；第三，交易時間到下午3點；第四，財報半年公布一次；第五，交易單位為1股。

最後，股添樂提醒，如果投資興櫃股票不幸套牢了，如果想要啟動佛系投資請注意，這些股票不一定往後能順利上市；再來，上市的價格可能也不會是當前的興櫃價。

（旺得富理財網 李澍）

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