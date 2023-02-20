彩片復甦 法人看好晶碩衝破500元

晶碩（6491）2022年第四季營收17.8億元，季增8％、年增14％，符合預期，金控旗下投顧機構指出，全球隱形眼鏡市場穩定成長，隨大陸迎來疫後需求，晶碩是彩片復甦最大受惠廠商，看好毛利率逐年加溫，給予「買進」投資評等、推測合理股價525元。

全球隱形眼市場2022年規模約99億美元，年增5％，法人預估，2022～2029年的年複合成長率為5.9％，預估2050年全球近視人口將較2020年增加8成、至47.6億人，相當於全球5成人口數。全球屈光不正人口增加，以及保健意識提升，為隱形眼鏡市場成長動能。

其次，隨大陸解封，法人預期帶動第二季線上彩片銷售回升到20％～30％年成長；2022年大陸隱形眼鏡進口量為12.8億片，其中45％來自台灣，顯示大陸市場對於台廠的依賴性高。晶碩作為台灣第一大隱形眼鏡代工廠，得益於全球隱形眼鏡需求穩定成長，也是大陸彩片復甦最大受惠廠商。

長線來看，投顧研究機構提出幾大利多：一、因應訂單擴增產能，生產效率提升有助於毛利率維持高檔；二、大陸隱形眼鏡市場需求仍佳，排除封控干擾，預期2023～2026年線上彩片維持20％～30％年增率；三、彩片供需結構佳，晶碩以少量多樣自動化生產之成本優勢、良好的交期管理，吸引代工客戶；四、矽水膠產品陸續於各個市場取證，為長線成長動能。

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