投信默默買！網家拚節流 股價暴衝逾8%

網家（8044）2022年營收及獲利未達標，宣布今年不發放年度績效獎金，受此消息影響，近期股價小幅回檔整理後，20日股價攻勢再起，早盤開低震盪走高，10點半後一度衝高到71元、漲幅逾8%，在加快調整公司體質，持續汰弱留強下，股價似乎受本土法人青睞。

網家2022年營收461.36億元，年減5.09%，2022年前三季歸屬母公司淨損6,097萬元，前三季每股稅後淨損0.48元。由於2022年業績未達標，今年不發放年度績效獎金，而董事長詹宏志近日給內部員工的信件中也表示「從今年1月開始不再領取PChome薪水」。

為了盡速達到獲利目標，網家從去年下半年就從節流著手，包括取消雙11演唱會，針對虧損較大的子公司，如覓去（MiTCH）則是關站後再併入PChome 24h、旗下商店街也減資彌補虧損。

網家今年1月營收35.55億元，月減16.49%、年減16.76%，主要原因為，去年12月為電商旺季，包括尾牙效應、年菜及過年送禮等因素，貢獻較高營收。由於2023年的農曆年落在1月，因此，上述的旺季效應提前反映在去年12月。

網家加快調整公司體質，持續汰弱留強，雖近三個交易日外資站在賣方，本土投信法人近幾個交易日也未見進出動作，但卻在1月底陸續站在買方，從1月30日至2月8日累計買超2,300張，今（20）日股價攻勢再起，早盤開低震盪走高，挑戰2月8日的72.1元波段新高。

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