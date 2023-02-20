水資源概念股又嗨了 這檔漲停衝1年半新高

南部水情又拉警報，台股20日水資源概念股趁勢而起，國統（8936）、山林水（8473）率先亮燈漲停，帶動千附（8383）、中宇（1535）股價走強，在盤面資金快速輪動下，資金轉進沉寂已久的水資源概念股，出現量價齊揚走勢。

經濟部災害緊急應變小組18日召開工作會報，指出南台灣全年降雨量創30年來最少，目前南部水情為30年最旱，且未來一季降雨機率低，經濟部研商後決定，3月1日起，嘉義地區調整為減壓供水黃燈、台南地區調整為減量供水橙燈。

受此消息影響，水資源概念股20日股價應聲大漲，水資源專業整合廠商國統2022年前三季EPS1.76元，超越2021年同期的1.25元、並已逼近2021全年的1.81元；因南部水情吃緊，20日早盤九點半左右即鎖上漲停，股價衝上一年半高位，交易量放大至超過8,500張。

山林水營運比重工程承攬約占44％、操作維護32％、服務特許權17％、廢棄物處理及其他約7％，受物價波動、缺工缺料、匯率等不利因素影響，去年第三季每股虧損高達1.92元、前三季每股虧損1.2元。20日股價因缺水議題，帶量拉出長紅棒，攻上漲停31.1元，創下去年9月以來新高。

千附去年前三季在業外收益近補挹注下，歸屬母公司稅後淨利3.01億元、年增達18.77％，EPS達2.63元，雙創近5年同期高點。

千附股價去年10月底下探33.7元的二年半低點後緩步回升，今（20）日在缺水題材發酵下，早盤股價放量走高，一度高見到44.8元、漲幅逾9％，在交投增溫下，有機會挑戰2021年3月47.8元高點。

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