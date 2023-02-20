2/20盤中熱門焦點股

今(20)日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）高股息殖利率撐腰 聯詠、瑞鼎與矽創展歡顏

驅動IC廠商聯詠（3034）、瑞鼎（3592）與矽創（8016）等，受惠去年獲利仍佳，屬相對高水準，使分派股息空間大增想像空間，加上目前本益比仍低，但基本面漸自景氣谷底翻醒可期，使該三檔股票同步向上趨堅，迄上午9：19的漲漲分別暫報1.61%、0.9%及1.38%。

聯詠在去年前三季EPS暫報39.32元，市場評估年度EPS挑戰45元，依公司往年派息多高達8成估算，則未來派息有機會達35元，潛在的股息殖利率逾8.5%。

瑞鼎在去年前三季EPS暫報46.37元，市場評估年度EPS上看50元以上，依前年高配息觀察，則去年的獲利派息空間應也不會太差，波段潛在的股息殖利率有機會達9%以上。

矽創去年EPS將逾30元，今年高毛利產品如工控、車用等驅動IC出貨持續升溫，獲利前景未看淡，且潛在的股息殖利率也逾8%高水準。※投理財有風險變數，市場消息面僅供參考（工商時報 數位編輯）

（2）王品等美食族群拉回 逢低找波段買點

觀光美食族群，包括王品（2727）、瓦城（2729）、美食-KY（2723）、六角（2732）、豆府（2752）、八方雲集（2753）及亞洲藏壽司（2754）等，今多明顯拉回整理，臉色不佳。不過，政策面普發現金即將在立院審核過關，逢低反是慎選波段買點佳機。

業內人士指出，政策普發現金6千元，對刺激美食族群營收成長具正向，加上疫後報復性消費熱潮方興未艾，使美食族群在今年上半年甚至延燒至下半年的營成長不宜看淡，加上王品、亞洲藏壽司等也多有增加營運據點規畫，未來錢景發展值密切追蹤。（工商時報 數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.聯嘉(6288)：4、5月動能可望提升，投信連兩日買超，開盤15分鐘即飆上漲停27.95元，拉出一根長紅棒。

2.燦星旅(2719)：今年拚終止8連虧，股價強勢攻頂再創新高。

3.合一(4743)：傷口外用乳膏獲准於印度醫材進口，開盤即亮漲停，攀高遇壓漲勢回落約5%。

4.勝品(6556)：安控受矚目，多頭延續，股價衝高161.5元鎖漲停，創歷史新高。

5.盤儀(3594)：沾光AI概念股，買盤搶進觸漲停，站上40元逾7年高價。

6.東台(4526)：跨足醫材、老爺知資金擴散效應，營運吞補，放量衝漲停，改寫波段高。

7.國統(8936)：南部水情吃緊，概念股買氣旺，快攻鎖漲停，衝上逾1年半高位。

8.千附(8383)：受惠航空股太旺拉動航太題材，買盤爭相進場，開盤後量價齊揚，大漲9%企圖拚漲停。

9.高林(2906)：解封題材加持，外資連4日買超，盤初爆量強漲逾7%，領漲百貨股。

10.富邦媒(8454)：去年營收破千億達標，繼續擘劃物流藍圖4路並進，盤初放量強漲近6%，挑戰重返800關。

11.華邦電(2344)：法說中指出首季為記憶體價格谷底，盤初股價正面回應。

12.南亞科(2408)：DRAM價跌幅收斂，配合庫存去化及同業持續減產，H2報價可望由跌轉漲，股價持續爬升。

13.台積電(2330)：股價隨美國科技股續弱，逼近510元。

14.創意(3443)：ChatGPT爆紅，AI概念、矽智財（IP）題材持續聚焦，股價再創下1020元新高。

15.凌陽(2401)：車用訂單動能放眼到下半年，下半年業績表現明顯優於上半年。股價走揚。

16.長榮航(2618)：上周五外資轉賣超逾3.2萬張，但受惠解封，股價開高。

17.漢翔(2634)：1月營收26.85億元，年增52.87%，受惠國防業務進入密集交機，航太產業利多延續。

18.盛群(6202)：2022年淨利年減幅度超過4成，但獲利仍寫下次高。今年下半年有望全面回溫，全年業績恐低於2022年，股價小跌。

19.新唐(4919)：MCU產品線目前仍有降價壓力，預期第一季有機會是今年低點，第二季開始回溫，其中中國解封有助於消費性市場回溫。股價開高壓回。

20.昇佳(6732)：第一季有機會是今年營運谷底，第三季業績將挑戰單季高檔水位。股價走高。

21.新天地(8940)：受惠婚宴及企業尾牙春酒復甦，2022年第四季轉盈，全年終止5連虧，2023年1月營運維持獲利，股價再創今年新高。

22.嘉基(6715)：蘋果iPhone 15改採Type-C，帶動周邊高速線材需求，利多攻高大漲5%。

23.飛宏(2457)：充電樁業務潛力十足，股價連4揚，今早逆勢走高2%，挑戰43.5元高壓區。

24.貿聯-KY(3665)：INBG事業群出貨好轉，搭配法人買盤，股價穩中透堅，今早勁揚3%創波段高點。

25.佳邦(6284)：上周五三大法人全偏多，合計買超1096張，多方續攻。

26.台泥(1101)：涉聯合行為遭公平會重罰5千萬，早盤小跌表態，5日線有守。

27.和康生(1783)：受惠大江入股，早盤衝高受大盤牽連漲幅收斂，上漲逾2.5%。

28.弘凱(5244)：轉型路線有成，盤初跳空開高急拉漲停，衝破30關。

29.士電(1503)：綠能計畫挹注，市場看旺今年營收及獲利續創新高，晨盤一度攀揚2%後遭獲利了結，落於盤上整理。

30.華新(1605)：國際鎳及銅價回穩，市場預期3月不銹鋼內外銷報價連6漲，獲三大法人連3買，日K連4紅，再衝天價59.3元。

31.玉山金(2884)：政策利多沖喜，存股族叫好，攀揚走高2%，續創5個月高價。

32.邁達特(6112)：ChatGPT爆紅，買盤續捧AI概念股，晨盤續揚3%，拚返40元及五日線。

33.山林水(8473)：南部水情拉警報，水資源概念股動起來，放量觸及漲停，站上5個月高峰。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）利多消息頻傳 合一開高一度攻頂

合一(4743)治療糖尿病足部傷口潰瘍新藥Bonvadis傷口外用乳膏，取得印度醫材進口許可，今日以303元漲停板開出，隨即打開，但漲幅仍在6%左右。同集團的中天(4128)及鑽石生技(6901)漲幅在5~6%不等。

據印度國家投資促進局預估，印度醫材市場約110億美元。在新興市場中增長最快，每年以15%的複合年增長率增長，為全球增長率的2.5倍，預計到2030年市場規模將達到500億美元。

合一指出，傷口外用乳膏獲准許於印度上市銷售，後續將提出擴大適應症申請；上市銷售後，將依授權合約支付授權方銷售權利金。

合一指出，目前Fespixon新藥乳膏已取得台灣與新加坡藥證，其他尚有多國正在審查或準備送件中；Bonvadis醫材乳膏已取得美國、印度醫材上市許可，後續將在規劃以醫材上市的國家，持續提出市場准入申請。（時報資訊 郭鴻慧）

（5）買盤點火飆天價 創意進軍千金俱樂部

創意（3443）去年每股賺27.69元，創意今年主要成長動能來自於企業用SSD以及交換器Networking，7奈米製程也會大幅成長，全年營收、獲利均有雙位數成長，法人樂觀看好，創意今年每股獲利有機會上看逾3股本。創意今日股價點火，一度大漲4.5％，再創天價1020元，重回千金俱樂部，惟其後在調節賣壓出籠下，漲幅收斂。

有鑑於傳統淡季，創意預計第一季營收將會有雙位數衰退，NRE（委託設計）雖然衰退幅度有也有雙位數，但去年第四季部份5奈米NRE營收延後到本季認列，故相對ASIC（委託設計）下滑幅度小。毛利率部份，因NRE佔營收比重增加，所以毛利率會較去年第四季成長。

儘管第一季相對保守，但創意2023年仍舊看好成長動能穩健，創意先前NRE和ASIC的比重為30：70，預計今年NRE佔營收比重會低於30％，主要是因NRE受限人力不容易指數成長，但NRE帶來的黏著度較高，且轉Turkey（量產）的機率也較高。創意2023年成長動能來自SSD（enterprise）、Networking（switch）。先進製程方面，5奈米NRE才剛始貢獻營收，所以預估5奈米佔2023年ASIC營收比重有限，惟7奈米會大幅成長，進入量產案子有enterprise SSD、FPGA、AI，整體來說，創意今年包括營收、ASIC、NRE都將呈現雙位數成長，其中，ASIC成長高於NRE。

法人樂觀預估，以往創意上下半年佔比約為40~44％比上56％~60％，看好今年創意營收、獲利均有雙位數成長，預估創意2023年營收成長落在3~4成，全年每股獲利有機會上看逾3股本。（時報資訊 王逸芯）

（6）營運現轉機 劍湖山帶量直衝漲停

劍湖山（5701）去年虧損金額降至近17年新低、且今年1月營收大增6成，營運可望漸入佳境！20日開盤不久、隨即爆量鎖住漲停3.97元，上漲了0.36元，成交量破2,800張！

法人表示，劍湖山今年春節長假業績報喜，後續還有228連假效應挹注，可望為第一季營運添柴火。

劍湖山今年春節長假預估湧入近10萬人潮，年增率逾2倍，加上園區內劍湖山度假大飯店平均住房率逾9成，帶動1月營收為0.59億元，年增64％。

為了延續春節長假佳績及搶攻228連假親子遊商機，劍湖山即日起至2月28日，趁勢推出「春遊劍湖山」全民優惠價499元促銷，可望再帶動業績成長。（工商時報 曾麗芳）

（7）軍工訂單明朗 全訊臉色紅潤

全訊（5222）周一開高之後，欲小不易，迄上午11：05的市價暫報147.5元，上漲3.87%，表現不錯。

因工作天數減少，砷化鎵、氮化鎵微波積體電路（GaAs、GaN、MMIC）及功率放大器（PA, Power Amplifier）製造商全訊科技結算1月營收7,383萬元，年減8.21％、月減39.69％。

全訊指出，公司自主研發並生產的28G的毫米波（mm Wave）功率放大器，已成功進軍衛星通訊市場，今年可望對國內外客戶進行小批量出貨。因應國防及商用產品訂單持續增加，公司新廠已進入試車階段，預估今年整體營運可望維持雙位數以上的成長。

另一方面，隨疫情逐步趨緩，全訊的國際軍工產業客戶出貨量逐步回溫。公司表示，以砷化鎵（GaAs PHEMT）及氮化鎵（GaN HEMT）等第三類半導體製程，研發製造的各項客製化PA，在高頻、低功耗等傳輸效能上，長期獲得國際客戶的肯定，預估今年對以色列、歐洲、美國及亞太國家等軍工客戶出貨量可望較去年成長。

由於今年農曆年節提前至1月份，工作天數較去年同期減少3成，全訊1月份營收較去年同期減少8.21％。全訊表示，目前國內國防相關PA產品訂單維持穩健成長，公司依照客戶排定時程如期交貨，並持續爭取新的政府標案訂單，國防軍工領域的訂單能見度已達2024年底。（工商時報 方歆婷、數位編輯）

（8）中南部缺水 水資源族吐股降甘霖 3檔亮紅燈

聯準會鷹聲四起，美股上周五罩低氣壓多收黑。台股開盤跟進下跌，在航運百貨等解封概念股攜手金融股撐盤下由黑翻紅，收復15500關。水資源概念股因南部水情拉警報，吸引買盤敲進強勢表態，國統(8936)、山林水(8473)、幸福(1108)盤中亮燈漲停，千附(8383)、中宇(1535)、惠光(6508)、力麒(5512)、中聯資源(9930)跟進強彈，為台股注入及時雨。

南部水情不樂觀，3月起嘉南地區進一步限水，實施夜間減壓供水黃燈，台南更升級到減量供水橘燈，工業大戶減用1成，游泳池、洗車等非民生用水戶目標減供達2成。水資源概念股獲多頭點火買盤敲進，國統(8936)、山林水(8473)、幸福(1108)盤中亮燈漲停，千附(8383)、中宇(1535)、惠光(6508)、力麒(5512)等跟進強勢表態。

南台灣久旱不雨，台南水情燈號3月起從黃燈轉橙燈，南部地區統計主要水庫集水區降雨，發現距離前一場豪雨已超過556天，目前觀測，曾文、烏山頭水庫及南化水庫剩下的水量約可撐到5月底梅雨季來臨。

學者表示，台灣一年降雨量逾800億噸，是用水需求的五倍，且遍布山林可涵養水資源，若能善用，缺水應該不是問題。全球政府注重基礎建設及水資源相關領域投資，預估投資在提升輸水效率相關，智慧監測系統，水淨化處理及儲存，鐵路，公路，機場，電信通訊等基建領域，未來每年全球投資金額估達3兆美元，概念股後市不容小覷。(時報資訊 龍彩霖)

（9）新天地一度飆逾9% 6天累積漲幅達三成

新天地（8940）餐飲集團受惠婚宴及尾牙、春酒宴等需求復甦，去年Q4由虧轉盈，助攻2022全年獲利創近6年高點，今年1月維持獲利，首季營運看旺可期，近期股價表現強勁！

20日開盤，新天地價量齊揚、股價最高衝到24.25元，大漲逾9％；目前漲幅維持在5—6％ 之間，成交量破2,600張。

由於新天地近6天累積股價漲幅達30.56％，且17日成交量達近60日平均成交量7.15倍，達公布注意交易資訊標準，公司依規定公布相關自結財報。

新天地2022年合併營收9.77億元，年增幅達46.25％；稅前盈餘0.27億元，歸屬母公司稅後純益0.23億元，EPS0.35元，終結連5年虧損，創2016年以來近6年高點。

新天地今年1月合併營收1.96億元，年增33％，創近3年新高，稅前盈餘0.44億元、年減12％，但歸屬母公司稅後純益0.36億元，EPS0.53元，維持去年同期的獲利水準。

法人表示，疫情流感化後宴會需求復甦，新天地今年首季營運看旺可期。（工商時報 曾麗芳）

（10）貿聯-KY獲外資點讚 加碼喊上350元

貿聯-KY(3665)藉由併購強化產品組合與研發技術、取得客戶及市場策略獲得外資肯定，美系外資最新報告將貿聯-KY評等調高至「加碼」，目標價也調高至350元，激勵貿聯-KY今天盤中股價強勢大漲，創下2022年9月23日以來新高。

貿聯-KY過去7年分別收購香港城鉞(Spinneret Broadway)、Leoni電器事業、專注資料中心的大陸Teralux、新加坡商Speedy Industrial，Leoni工業應用事業(INBG)，擴大了貿聯-KY產品及客戶版圖，尤其是2022年併購INBG後，不僅增加了ASML、西門子、飛利浦等過去沒有打入的歐洲大廠客戶，INBG的特殊產品也增強了貿聯-KY在半導體、醫療及新能車等產品線，INBG占總營收比重也拉升至44%，成為公司業績高成長主要推手。

貿聯-KY董事長梁華哲表示，雖然IT產業比較不好，上半年會比較辛苦，但數據中心、工業、高價值電器及新能源運輸4個事業群都相對穩定，今年營運可望逐季成長，公司力拚今年營運較去年兩位數成長，再創歷年新高。

美系外資最新報告指出，貿聯-KY目前有4成營收來自工業業務，隨著工業復甦，以及歐元區的1月PMI比預期佳，預估貿聯-KY下半年營收將年增10%，全年營收可望年增7%，調高今年及明年每股盈餘預估，幅度分別為8%及6%，分別由原先預估的26.28元及30.03元調高至28.31元及31.9元。

美系外資表示，目前貿聯-KY本益比僅10倍左右，低於歷史平均的13倍，也低於大中華同業的19倍，決定將貿聯-KY評等調高至「加碼」，目標價由305元調高至350元。（時報資訊 張漢綺）