台積疲軟 中小型活跳跳 台股早盤量縮震盪

台股加權指數20日開在15,452.01點，權王台積電（2330）開在514元，呈現小跌，大型權值股聯電（2303）、聯發科（2454）同步走弱，惟中小型股走勢活跳跳，疫後新生活概念股包括雲品（2748）、寒舍（2739）等，股價持續拉升，環保節能概念、生技股及航空股亦各有表現，台股早盤指數量縮震盪，下跌40餘點。

受到通膨居高不下、美國經濟強健可能迫使聯準會（Fed）繼續升息的影響，公債殖利率衝高、壓抑科技股漲勢，帶動那斯達克指數17日收低。

道瓊工業平均指數2月17日終場上漲0.39％（129.84點）、收33,826.69點；周K線下跌0.13％。

那斯達克指數下跌0.58％（68.56點）、收11,787.27點；周K線上漲0.59％。費城半導體指數下跌1.62％（49.37點）、收3,005.87點；周K線下跌0.18％。

元富投顧指出，從聯準會的發言，推估貨幣政策忽鴿忽鷹，投資人要注意國際熱錢流向。台股15,200點關鍵價位，成短線多空重要關卡，目前站穩中，原則上「逢低布局，輪動加碼」。

現階段布局，優先選擇法人鎖碼股或進入旺季產業股，電子股包括巨有科技、創意、晶焱、威強電和台積電最具指標。

另非電子部分，生技類股和電能概念可留意，包括美時、士電和中興電是觀察重點，目前不急，逢低買進原則。比特幣出現回穩，2.3萬美元附近震盪，美元指數103位置是觀察，目前震盪中，未來走勢要追蹤。

近期台灣股市隨美股起舞，櫃買和集中市場同步拉回，外資內資買賣不同調，短線台股震盪整理機會大。

台股最重要的護國神山，台積電20日線524元成短線多空，指數短線整理，未來量能變化，將是本波觀察重點，5日均量維持2,200億元以上，盤堅才能持續。

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