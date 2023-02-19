2/20盤前》車用電子攻進美日 這檔IC按讚

台股今（2/20）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.據統計，盤面上共有晶焱、振曜、晶華、大江、世紀鋼、愛普*、上銀、國泰金、華新、榮剛、詮欣、矽創、台泥、恒耀、眾達-KY等15檔，符合投信法人偏多加碼，且代表中實戶力量的融資餘額也同步增加，股價呈現量增價揚的正向格局，預料短期表現可望強過大盤。

2.航空業搶解封後商機，一面搶闢新航點、一面拚全面復飛！華航宣布獲利主力兩岸航線增班、增幅73％，3月26日起台灣到大陸上海、廈門、成都等三大城市將回復疫前水準，北京開始天天飛航、每周7班；另為擴張亞洲市場版圖，去年12月起陸續開航宿霧、峴港、清邁等。

歐洲線也是華航復飛、增闢航點的重要市場，今年3月起將復飛桃園-羅馬航線，屆時歐洲飛航航點完全恢復疫前布局，目前華航也在評估捷克等新航點，擴大歐洲線布局。

3.人工智慧聊天程式ChatGPT全球颳起旋風，半導體、IC設計受惠想像空間大，台股矽智財族群一輪強漲後，市場積極尋求人工智慧（AI）領域低基期鑽石，里昂證券欽點金像電掌握AI伺服器需求，摩根大通與中信投顧同步青睞愛普*股價上看330元。

4.隨著半導體市場庫存去化即將在第二季告一段落，採用3奈米等先進製程的新晶片設計定案大幅增加，採用環繞閘極電晶體（GAAFET）架構的2奈米研發加快進行。由於晶圓代工廠今年沒有擴充自有檢測分析產能，所以檢測擴大委外已是現在進行式。

法人看好閎康（3587）、宜特（3289）、汎銓（6830）等第一季營運不淡，第二季產能可望滿載。

5.台灣電路板協會（TPCA）統計1月上市上櫃PCB營收，月減15.28％、年減14.99％。法人表示，主要是受傳統淡季以及工作天數減少影響所致，展望後續，儘管上半年市況仍淡，但看好伺服器有新平台效益以及汽車相關需求仍強，預期這兩項領域的PCB需求有望自第二季起逐步增溫。

伺服器PCB供應鏈如板廠金像電（2368）、博智（8155）、臻鼎-KY（4958）、健鼎（3044），ABF載板廠南電（8046）、欣興（3037）、景碩（3189），上游高頻高速材料相關如銅箔廠金居（8358）、CCL供應商台光電（2383）、聯茂（6213）等。

汽車板相關板廠如健鼎（3044）、泰鼎-KY（4927）、敬鵬（2355）、燿華（2367）、定穎投控（3715）等，均在受惠行列。

6.股神旗下波克夏大賣台積電，造成台股挑戰萬六無功而返，本周逢台股超級法說會，加上MSCI季度調整於24日盤後生效，投資專家認為，本周盤勢先下後上高檔震盪，指數上檔看15,700點及月線15,340點挑戰連二紅，看好解封商機、高階半導體、生技、原物料、儲能重電等題材類股。

7.台股第一季作夢行情發威，加權指數從農曆年開紅盤後，均維持在15,200點至15,700點間強勢整理，高價股評價修復鞏固台股多頭氛圍，盤面不僅同時存在五檔千金股，後頭還有創意（3443）、世芯-KY（3661）等八檔內外資看好的準千金股蓄勢待發，挑戰重現13千金榮景。

8.台美21世紀貿易倡議第二次實體談判會議甫於1月落幕，當時政府當局表示，將在數周內簽署早收協議，目標仍是年底簽BTA（雙邊自由貿易協定）。惟據悉，由於進度良好，台美有望在上半年提早簽署BTA，從有共識的5項議題陸續擴張至12項。

9.半導體生產鏈受地緣政治影響，已出現中國及非中國的兩大體系各自發展，晶圓傳載方案廠家登（3680）卻左右逢源，啖兩大體系晶圓傳載訂單，其中今年又以前開式晶圓傳送盒（FOUP）接單最為強勁，光罩傳載盒亦獲國際大廠擴大採購。家登預期今年營運逐季成長，全年營收及獲利將續締新猷。

10.老字號IC設計廠凌陽（2401）積極搶攻市場持續成長的車用電子市場，目前車用影音娛樂系統晶片、先進駕駛輔助系統（ADAS）等產品線成功打入中國、日本及美國等前後裝供應鏈。法人指出，凌陽車用訂單動能可望放眼到下半年，加上下半年子公司營運可望回升，下半年業績表現將有望明顯優於上半年。（閱讀全文）

11.保護元件廠富致（6642）2022年配息3.6元，配息率約77％，儘管今年景氣仍然混沌未明，不過富致去年前三季每股盈餘已逾4元，內部傾向維持高配息的股利政策，以富致目前股價換算，隱含殖利率可望超過6％。

12.富采投控（3714）發出邀請函，預計在本月24日舉行第一季法說會，董事長李秉傑比照前一年度，出席首季法說會，除將公布去年度財報之外，對2023年景氣也將釋出風向球。法人圈對富采第四季財報不抱樂觀，但若能觸底，不排除上演利空出盡走勢。

13.全球料件供應短缺自谷底回升，今年以來國內車廠零件供應緊張狀況明顯較去年緩和，福特六和汽車在成功向國外原廠爭取料件量能後，率先國產車廠展開加班計畫，除周間輪排加班，周六也固定加班趕工。中華汽車也自今年起生產線每天加班2小時，期待讓新導入的MG品牌今年交車更穩定。

14.中國在解封後，使智慧手機市場開始加速去化庫存，且最快有機會在第二季逐步回到正常水位。法人預期，手機感測器廠昇佳（6732）第一季有機會是今年營運谷底，且在第二季有望開始陸續迎來回補庫存需求，第三季業績將再度挑戰單季營運10億元以上的高檔水位。

15.過去「輕資產」盛行，不過隨著近年商用不動產景氣不錯，不少自用經營者「開除房東」，將原本承租的不動產買下，作為自有資產據點經營或出租。連鎖商旅品牌「沃客商旅」所承租桃園第一廣場大樓11樓營業據點，去年底轉手交易，原本租客沃客控股從租客變屋主，根據實價登錄，該商旅582坪，共有48間套房，以總價1.21億元交易。

16.去年因顯卡改朝換代不順，業績大受影響的曜越，在NVIDIA推出40系列顯卡後，去年第四季起營收漸入佳境，甚至連談到今年的展望，曜越董事長暨執行長林培熙也語出驚人的表示，「今年大好」！透露出提前卡位ATX 3.0電源供應器市場的勝券在握。

17.近期市場傳出蘋果有意推出搭載觸控面板的MacBook，尺寸鎖定在16吋、20吋超大型筆電，GIS-KY業成（6456）將是其on cell觸控貼合獨家供應商，延伸業成在MacBook的價值鏈。

今年筆電市場疲弱，不過業成電容式指紋辨識模組2023年出貨量將進一步放大，而市場矚目的頭戴式裝置也可能會在今年推出，外傳業成提供鏡片對位貼合服務，新產品可望挹注業成今年的營運成長動能。

18.去年10月國門開放，觀光業復甦，過去被視為燙手山芋的旅館類不動產曙光乍現，換手交易大增，過往旅館交易多屬經營權移轉，不過近年旅館類不動產交易，型態包括投資收租型法人以租定收租為前提購買、建商取得作為都更開發原料，也有為旅館經營者自己取得資產。

19.大陸疫情高峰已過，包括檢測陽性、住院、死亡人數皆大降，大陸國家衛生健康委員會日前宣布「疫情進入尾聲」，緊箍三年的大陸餐飲業魔咒，今年有望逐漸解除，國內食品廠包括鮮活果汁-KY、南僑、德麥、統一等，準備迎接復甦行情。

20.財政部力推促參2.0，促參三大子法中，履約爭議調解相關辦法15日已預告，政府有償取得公共服務（PPP）評估辦法可望在月底前預告；至於促參法施行細則修正，估計6月或7月才能送行政院。此外，財政部也將公告修正「重大公共建設範圍」，讓適用促參優惠公共建設範圍再擴大，但這部分可能要等到下半年。

21.兩岸疫情解封，消費人流重新回籠，帶動餐飲業績「兔飛猛進」，可能連帶牽動上游食品業消長，包括福懋油、大統益、大成等以營業用市場為主的商用型（B2B）食品廠，今年業績成長力道可望勝出。

22.百貨零售業去年在消費復甦力道帶動下，營業額創下3,946億元的史上新高紀錄，疫情期間不間斷展outlet新店的三井不動產，更在疫後開年開出在台首家購物中心LaLaport，趕在最長春節連假試營運果真一鳴驚人，前兩周即達2.5億元、首月就突破5億元，業績前五大櫃都是日系品牌，包括日系超市Lopia、GU、UNIQLO、MUJI、阿卡將嬰童複合店等，後勢看強。

23.隨著228連假的到來，國旅將大爆發，加上世界棒球經典賽3月在台中開打，料將吸引世界各地的球迷來朝聖，台中飯店市場在雙利多助攻下，不僅228連假滿房，球賽期間訂房率也達8成，從1月農曆春節一路旺到3月。

台中飯店業者樂觀預估，今年首季平均住房率可達7至8成，重返疫情前的水準。

24.金管會信託2.0助攻下，安養信託爆發成長。信託公會理事長邱月琴表示，信託2.0計畫中安養信託被列為重要的高齡金融政策之一，在金管會引領和業者不斷的努力下，截至去年底，安養信託受益人數已達8.3萬人。

累計信託財產本金已超過新台幣816億元，與2021年底累計受益人數5.5萬人，累計信託財產本金480億元相較，年成長率分別達51％、70％，顯示安養信託已逐漸成為國人退休安養的選項。

25.美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）預定23日發表演說，針對去年通過的527億美元《晶片法案》說明詳細實施辦法及長期目標。她表示，政府已成立專門團隊監管分配款，確保資金幫助美國半導體產業擴大製造並加速創新。

美國政府為盡快落實《晶片法案》以鞏固美國在全球半導體市場競爭力，近日已由商務部成立法案執行團隊，名為「美國晶片」（Chips for America），並任命前任私募基金KKR&Co.高層費雪（Todd Fisher）擔任投資長，負責把關國內外半導體業者提出的美國投資計畫及補助申請。

26.企業資金及中實戶資金停泊的貨幣市場基金，據中華信評統計，去年12月出現資金部位回升，一是因為去年升息，帶給基金平均收益率逐漸提高，二是機構投資人增加申購，避開今年上半年市場不確定性，估計今年整體基金規模應可溫和成長，突破關鍵水線8,000億元，為近二年首見成長。

27.立法院21日將針對攸關全民普發現金的「全民共享特別條例草案」進行表決，行政院會最快周四（23日）也將拍板疫後特別預算案送立法院審議。立法院長游錫堃將在20日召集朝野協商，在野黨聚焦攻防「空白授權」條文，民進黨團表示，已請行政院把學貸補助、振興藝文產業等補助項目正面列出，以免引起在野黨質疑。

28.美國通膨降溫速度不如預期，加上聯準會（Fed）官員持續放鷹，升息不鬆手的疑慮再起影響投資人情緒，美股17日漲跌互見。標普指數和那斯達克指數收黑，道瓊指數開低走高收漲逾百點，周線卻是連三黑。（中性看待）

29.疫情常態化、民眾生活回歸正軌，內需產業營運回溫，觀光類股人氣紅不讓，由餐飲股領漲一路延燒至旅行社股，王品（2727）、豆府（2752）、八方雲集（2753）、瓦城（2729）爭搶餐飲股王股后競爭激烈，美食-KY（2723）也出現補漲行情。

觀光飯店、旅行社股也分別由晶華（2707）、雄獅（2731）領軍衝，股價創波段新高，預計228連假、開放港澳客來台自由行、出國旅遊熱潮刺激下，加上政府還稅於民發現金助攻，觀光族群業績可望季季高。

30.17日櫃買指數逆勢漲、周K線連四紅，本周將挑戰近期前高203.69點，上周法人買超元太（8069）、良維（6290）、欣銓（3264）、振曜（6143）、廣積（8050）等題材股續強行情，近期走勢持續受到關注。

31.政府今年端出30億元節能家電補助計畫，各家電業者紛響應推促銷方案，加上貨物稅減徵延長二年，利多齊發下，預期市場現節能家電換購潮，並帶動過去夏季前的空調銷售旺季提前挪移至2～4月，包括聲寶（1604）、禾聯碩（5283）、三洋電（1614）、上洋（6728）等家電族群第二季業績看旺。

32.擺脫原廠收回藥品代理權陰影，科懋（6496）今年營運將大轉骨！董事長陳澤民表示，隨著自製藥品、新藥開發、消費保健、特殊疾病檢驗技術和海外市場布局逐步收成，有信心業績重返成長軌道。科懋今年也將進駐台北生技園區，建置總部、亞太營運中心和罕見疾病服務中心，開啟新動能。

33.向來強調價值投資的股神巴菲特，最新公布持股，蘋果占其投資組合中的41％，達到史上倉位最大的一檔股票，帶動今年來（至2月17日止），蘋果股價上漲近15％，法人近來檢視落後蘋概績優股，開始逢低加碼12檔個股，包括正崴（2392）及臻鼎-KY（4958）等。

34.大陸兩會3月初正式召開，在刺激經濟復甦的政策預期下，過去因疫情重創的消費股迎來轉機，大陸保健食品預計第三季起業績將明顯回溫，有助相關業者大江（8436）、葡萄王（1707）營運。

B.利空因子：

1.股、債、匯市波動劇烈，讓壽險業今年罕見未能創造「開門紅」，債券無利可實現，股市一直未見進場撿便宜的時機，新台幣從去年11月到今年1月急升逾2.1元，壽險業三個月未避險匯兌損失估計逼近1兆元，2月至今新台幣雖回貶，但一籃子貨幣避險部位成本上升，讓壽險業大嘆今年「壓力山大」。

2.匯率上下波動加劇，壽險逾14兆元保單的海外投資部位，嚴重衝擊損益，壽險業者因此急向金管會求救，建議修改外匯價格變動準備金的提列「上限」與「下限」；同時允許準備金可用來沖抵增加的避險成本，並期望第一季能拍板，以減輕新台幣升貶值對壽險業獲利的影響，讓損益「平穩」。

3.中央外事工作委員會辦公室主任王毅與美國國務卿布林肯18日在慕尼黑會面，雙方就兩國關係、台灣與烏克蘭問題進行溝通。布林肯表示，中國氣球侵犯美國主權的情況絕不能再發生，王毅反擊美國才是全球最大監控偵察國家，沒有資格污衊中國，雙方氣氛劍拔弩張。

4.歷經三年的疫情起伏，人們的工作模式已完全改變，更多的企業轉為混合工作，並依此重新設置其辦公據點。Omdai預期商用PC市場也將出現三大趨勢，包括桌機將逐步被行動PC、如筆電取代，其次，對顯示器的需求將不再與桌機直接相關。第三，新的工作空間將創造新的辦公配件需求、如無線充電板。

5.針對2022年全球個人電腦（PC）出貨量銳減一事，PC龍頭聯想集團董事長楊元慶近日指出，PC市況仍嚴峻，通膨與地緣政治局勢緊張都導致PC出貨量下降，他保守看待前景，認為情況可能會延續至未來一季至兩季。

市調機構Gartner數據顯示，2022年PC出貨量年減16.2％至2.86億台，消費者和企業對PC的需求持續下降。

6.人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT在全球掀起熱潮，投資人除了關注谷歌和微軟等大廠外，也押注包括C3.ai在內的小型AI公司，激勵股價一飛沖天。在此同時，市場憂心AI股將成為下一個泡沫。

然而AI產業成熟需要時間，分析師指出，C3.ai、SoundHound和BigBear.ai現階段並無獲利，今年甚至明年可能都還無法創造獲利。

7.去年底以來美國從科技、金融到其他產業接連發布裁員消息，至少有27家上市公司都在上季財報中明確表示，裁員對公司獲利、營業獲利率或自由現金流起了正面作用，估計今年將有更多公司為了節約成本而裁員。

8.自2022年以來大陸新能源車廠威馬汽車負面消息頻傳，陸媒19日報導，威馬溫州基地及黃岡基地兩座工廠總產能約25萬輛，以威馬2022年汽車銷量不到3萬輛估算，產能利用率僅12％，近9成產能閒置，工廠也明顯停擺。

9.房市好日子沒了？隨著打炒房、連續升息衝擊，房市買氣自去年下半年開始一路熄火，根據591新建案調查近兩年六都、新竹縣市公開建案的銷售狀況，發現像新北、桃園、台中及高雄等四都，建案平均要5個月才能完銷，隨著今年利空持續發酵，未來建案恐怕只會越賣愈久。

10.工商團體20日早將拜會蔡英文總統並提出建言，就曝光的議題，看似「老生常談」，卻是業界最關切，但遲遲未獲政府正視、解決的難題。特別是企業現正面臨景氣趨緩、通貨膨脹以及淨零碳排等多重壓力，並反應在出口、外銷等數據，皆呈大幅下滑，呼籲蔡政府正視問題嚴重性，勿再視而不見，任由「政治凌駕於一切」。（中性看待）

11.南韓合同參謀本部宣布，北韓今天發射一枚不明彈道飛彈，是48小時之內的第2枚，而前一天美韓剛舉行聯合演習。

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