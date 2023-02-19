美國醫療保健股 躍資金避風港

美國去年第四季財報起跑至今，醫療股表現最為亮眼，高達62％的醫療公司財報優於預期，比重居各產業之冠，也遠超出S&P500整體大盤財報優於預期比重47％，僅4％差於預期，也較S&P500整體大盤15％差預期為佳，這次醫療股財報表現優於歷史平均水準，及預期的盈餘數字也是近期高標。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏指出，就總經分析，1月美國非農業部門就業數大增51.7萬人，高於上個月的26萬人與市場預期的18.7萬人，同時失業率也一反預期下滑至3.4％，寫下近53年來的新低，熱絡的就業狀況可能強化通膨僵固性。預估GDP為2.16％，經濟驚奇指數轉正，市場調查經濟學家預期未來一年內各國衰退機率未再上升，反映軟著陸的可能性。

醫療保健產業無論景氣好壞都屬於必要支出，抗震能力強；不太受景氣影響，在目前市場大幅震盪格局下，為絕佳資金避風港，建議優先布局。

黃俊晏分析，觀察美股一年以來每日漲跌幅超過1％的天數超過120天且仍在上升，顯示市況仍不算穩定，後市變數仍多，防禦性佳的醫療保健產業仍將是資金最佳避風港。若金融情勢持續寬鬆，中小型生技、檢測服務、生命科學工具可望表現較佳；但若金融情勢再度轉嚴峻，大型生技、製藥、健保公司仍較具防禦性。

群益NBI生技ETF基金經理人曾盈甄認為，近期美國各大企業陸續公布去年第四季財報，觀察醫療保健產業表現較其餘產業亮眼，受惠疫情用藥需求量持續增加且多種罕見疾病藥物如期通過三期試驗，令各大廠營收表現尤佳。美國通膨已連續數月降溫，Fed符合市場預期放緩升息，但由於經濟風險降溫，故現今環境利於成長股向上反攻，而價值股相對表現趨疲，因此近期醫療保健類股相對科技類股表現較為萎靡。

觀察近期醫療保健指數之次產業，受惠疫情消散，民眾就醫量能逐漸正常化，帶動醫療材料需求提升評價面相對穩定，令醫檢設備與醫材相關個股表現趨強，對醫療保健產業有撐。