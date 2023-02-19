短多火力引燃 晶焱、振曜等15檔雙資力拱

台股17日受市場擔憂美升息步調轉變，市場多方情緒降溫，指數終結周線連五紅。法人認為，美元指數止穩，短線外資回補力道暫歇，預料盤面熱點將由內資接棒而起，篩選檔投資偏多且融資增加，成交量能擴增的個股，包括晶焱（6411）、振曜（6143）等15檔有望延續短多火種。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕指出，美元反彈加上外資買超減少，資金行情進入尾聲，研判後續將由FOMO情緒主導金融市場，首季以轉機股、低價股、逆勢股，甚至主力股當道機率較高。

據統計，盤面上共有晶焱、振曜、晶華、大江、世紀鋼、愛普*、上銀、國泰金、華新、榮剛、詮欣、矽創、台泥、恒耀、眾達-KY等15檔，符合投信法人偏多加碼，且代表中實戶力量的融資餘額也同步增加，股價呈現量增價揚的正向格局，預料短期表現可望強過大盤。

資深台股分析師連乾文認為，即便大盤面臨震盪整理期間，市場主流仍以中小型、生技、AI人工智慧、電動車概念，以及具業績題材支撐，未來成長性高的個股為資金匯聚焦點。

隨著5G、資料中心相關應用發酵，400G產品進入成長期，光通訊模組廠眾達-KY今年營運邁向高成長，元月營收2.61億元，較去年同期大增77.％，市場預期上半年業績有望高速成長。

另外，由於印尼洪水山崩與土石流，造成全球第二大銅礦廠暫停作業，催化銅價走揚，此外，華新今年冰鎳全產全銷，預計今年首季營運展望佳，近期獲得投信法人積極布局，不僅連三個交易日買超，期間累積加碼2,391張，融資同步增加1,904張，備受本土資金關愛。

法人看好，振曜過往為非亞馬遜體系的主要電子書模組供應商，在進入彩色電子書的新戰國時代，振曜受惠轉換潮價格提升，且切入亞馬遜供應鏈代工後，營收將會大幅提升。而電子行李標籤也在今、明年與多家航空公司簽約，進一步增添營運動能。