近期市場傳出蘋果有意推出搭載觸控面板的MacBook，尺寸鎖定在16吋、20吋超大型筆電，GIS-KY業成（6456）將是其on cell觸控貼合獨家供應商，延伸業成在MacBook的價值鏈。今年筆電市場疲弱，不過業成電容式指紋辨識模組2023年出貨量將進一步放大，而市場矚目的頭戴式裝置也可能會在今年推出，外傳業成提供鏡片對位貼合服務，新產品可望挹注業成今年的營運成長動能。

對此，業成表示，不針對單一客戶和產品發表意見。公司持續擴充筆電面板模組產能，月產能上看150萬片，此外，公司也是美系客戶主要筆電面板模組供應商，會持續爭取客戶新產品訂單。

市場傳出蘋果正開發搭載觸控螢幕的超高階MacBook，新機種採用OLED面板，產品尺寸有16吋和20吋，不過目前還在開發階段，今年還看不到新產品上市。OLED面板供應商是三星，外傳on cell觸控面板貼合由業成操刀。業成近年來積極耕耘筆電面板模組市場，成為MacBook面板模組的主要供應商之一，營收貢獻也持續放大。

受到蘋果調整MacBook和iPad庫存影響，業成去年12月和今年1月營收落到百億元以下。展望2023年，公司表示，第一季是傳統淡季，消費電子持續調整庫存，往年第一季都是低點，此外，1月、2月因為工作天數較少，對營收有一定的影響。且上半年客戶沒有新機種推出，一般來說拉貨力道都比較弱。

對於今年全年的營運表現，業成直言到第二季或年中才會比較明朗。去年筆電面板模組業務有很大的成長，營收占比也大幅提升，平板產品比重持平，而智慧手機則是下滑，今年三大產品營收占比初估和去年相當。

今年業成新產品會有比較大的進展，電容式指紋辨識模組出貨將進一步放大，營收貢獻有較大成長。超聲波屏下指紋辨識預期今年出貨持平。另外，頭戴式裝置今年可能推出，外傳業成提供鏡片對位貼合服務，可望挹注動能。