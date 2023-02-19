台股月線拚連2紅 5題材類股有得瞧

股神旗下波克夏大賣台積電，造成台股挑戰萬六無功而返，本周逢台股超級法說會，加上MSCI季度調整於24日盤後生效，投資專家認為，本周盤勢先下後上高檔震盪，指數上檔看15,700點及月線15,340點挑戰連二紅，看好解封商機、高階半導體、生技、原物料、儲能重電等題材類股。

台股本周逢摩根大通舉辦的台灣CEO、CFO大型座談會，近20家上市櫃公司與會，加上光寶科、英業達等公司亦將召開法說會，合計本周逾50家公司相繼召開法說會。

此外，MSCI明晟最新季度調整，最新權重將於24日盤後生效，其中，MSCI全球標準指數（MSCI Global Standard Index）中，「MSCI全球新興市場指數」、「MSCI全球市場指數」持平，「MSCI亞洲除日本指數」權重由5.76％上調至15.79％，調升0.03個百分點，預料將影響台股本周走勢。

第一金投顧董事長陳奕光分析，美國2年期及10年期債券殖利率仍倒掛，觀察美通膨、失業率等數據，顯示資金仍追逐股市等風險性資產，籌碼面持續軋散戶、空手及空單，而政策加持五大亮點（包含生技法案、購屋補貼、普發現金6千元、金融股配息放寬、綠能儲能發展），有利本周台股先下後上，指數下檔15,291點（1月30日跳空缺口下緣）將可守穩，上檔看15,700點，2月來指數累計漲升214.5點，24日收月線有望連兩紅。

康和證券投資總監廖繼弘指出，美國元月CPI和PPI雖較上月下降，但都高於預期，通膨降溫速度趨緩，而美國元月零售銷售跳增3％，遠高於市場預期的1.9％，顯示美國經濟依然強勁，強化聯準會會升息更多次的預期心理，美股上周持續拉回，道瓊指數季線低檔震盪，S&P500及費半指數跌落破月線，那斯達克指數回測年線和月線；本周費半及那斯達克能否彈回月線上，以及台積電ADR表現，攸關台股科技股短期強弱走勢。

廖繼弘看好高階半導體（先進製程、HPC商機、IP等）、資料中心、綠能及儲能、新能源車、自動化、軍工、生技、解封概念股，也可留意面板、記憶體等落後補漲股。

第一金投顧董事長陳奕光則看好觀光航空、旅遊餐飲等消費商機，此外，土耳其大地震災後重建及國內將加速推動都更，可望帶動原物料（水泥、鋼鐵等）需求商機，以及看好生技、金融、營建、儲能重電等相關題材股。

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