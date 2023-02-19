台股新一周展望 法人看好族群出列

啟發投顧看好IC設計等六類股

受到前一日美股下挫影響，17日台積電股價領跌，大盤指數震盪走弱行情，但中小型股為主的櫃買指數相對抗跌，近午盤時更呈現翻紅走勢。啟發投顧本周看好六大題材類股，包含：IC設計股、IP股、觀光餐飲股、安全監控股、電動車概念股、PA族群等，預期本周指數區間介於15,300-15,900點。

啟發投顧分析指出，近期兩項國內外利多因素：

1.美股不受通膨、以及零售消售高於預期的影響，維持強勢多方架構；英國FTSE 100指數受惠通膨連三降，攜手巴黎CAC 40指數屢創歷史新高。

2.日前台積電受到巴菲特賣股影響僅短暫反映一天，股價低檔仍有積極承接買盤，有利支撐大盤持穩整理、讓類股輪動齊漲。

啟發投顧提醒留意兩項國內外利空因素：

1.美國經濟數據優於預期、就業市場火熱，市場對Fed升息終點與時間不斷提升，兩年期美債殖利率攀升，恐挑戰去年高點4.8％，屆時可能影響科技股走勢。

2.台股即將面臨228長假，短線上可能出現連假前的不確定性賣壓。

台新投顧看好AI、網通等類股

上周台股震盪拉回、17日指數收低15,479.70點，較前周五（10日）累計下跌106.95點，周跌幅為0.69％。台新投顧本周看好九大題材類股，包含：AI股、網通股、半導體股、PA股、觀光股、綠能儲能股、軍工股、塑化股、汽車電子及零組件股等，研判本周指數將在15,200-15,700點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：

1.外資資金持續回流台股，挹注資金動能。

2.中國解封帶動經濟活動持續回溫。

3.美國企業財報近尾聲，不確定因素消除。

台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：

1.電子終端需求仍未好轉，影響上市櫃公司業績減弱表現。

2.美國通膨未明顯降溫。

3.台灣出口動能疲弱。

摩爾投顧：指數上看15,900點

上周各類股漲跌互見，以觀光類指數上漲10.57％最強勢，以半導體類指數下跌3.90％最弱勢。摩爾投顧預期本周指數在15,000～15,900點區間震盪，本周看好九大題材類股，包含：IC設計股、食品股、觀光股、工業電腦股、記憶體股、電商股、遊戲股、面板股及儲電股等。

摩爾投顧彙整資訊分析指出，近期兩項國內外利多因素：

1.IMF調升全球全年經濟成長率，美國強勁服務業表現支持經濟衰退風險下降，經濟軟著陸機會高。

2.金管會2/16宣布，近期部分金控研議以資本公積、及法定盈餘公積等配發現金股息，只需由各金控審慎評估必要性、妥適性後，再提報董事會討論，不需事前跟金管會溝通也不需金管會同意；換言之，14家金控全都有能力配息。

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