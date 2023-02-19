買陸股多長抱 老謝曝巴菲特炒短台積關鍵

巴菲特買這檔陸股抱14年 為何台積電1季就玩完？謝金河發現一事不尋常

台積電遭到巴菲特旗下的波克夏公司狂賣持股，引發投資人恐慌，拖累台積電ADR周三（15日）暴跌5.31%，在台股交易的台積電今（16日）股價止血在平盤525元上下震盪。財信傳媒董事長謝金河表示，巴菲特以往買進中國石油持股8年，換入比亞迪，持有14年，這次買進台積電只持股一季，動作不太尋常，市場解讀是旗下操盤手的短線操作。

外媒報導，巴菲特上季（去年第四季）大砍台積電美國存託憑證（ADR）持股86.2%，從6010萬股砍到剩下829萬股。

外界都想知道股神賣台積電的原因，巴菲特老戰友也是波克夏副董事長孟格（Charlie Munger）在一場企業的年會上大讚：「台積電是地表最強半導體公司」，但未詳述出脫持股的理由。

波克夏投資者、史密德資本管理公司（Smead Capital Management）投資長Bill Smead表示，也許波克夏海瑟威做此決定，是想增加Apple持股，更勝於持有台積電。

投資研究機構CFRA Research分析師Cathy Seifert推估波克夏成本價約在68.5美元左右，並以74.5美元出場。她認為「波克夏只在台積電賺一點錢，這不是巨大的勝利。」

謝金河在臉書發文指出，巴菲特的波克夏基金不但沒有加碼台股，反而減持5180萬股的台積電ADR，原持有6010萬股剩829萬股，巴菲特也作短線，和他過去的一貫手法大不相同。

謝金河分析，過去巴菲特買入中國石油持股8年，後來換入比亞迪，持有14年，去年才開始調節。2020年巴菲特買入日本5大商社，迄今仍在加碼，這次台積電只持有一季，這個動作不太尋常，市場解讀是旗下操盤手的短線操作。

（中時新聞網 吳美觀）