陸餐飲股大幅修正 台股這檔有潛在風險

美食-KY 法人看後市出現分歧

受惠內需產業火熱，觀光餐飲股股價表現亮麗，以大陸、美國為主要市場的美食-KY(2723)，近期股價表現亮眼創下近19個月來新高，上周五(17日)股價上漲2.5元、以162.5元做收，但本土法人對其後續走勢看法已出現分歧。

美食自結1月合併營收17.8億元，月增0.45%，創28個月以來新高，年成長6%。美食指出，1月營收呈現逆勢走高，惟後市仍須密切觀察上半年中國疫情是否出現反覆，影響消費力道的復甦動能。

第一金證券投顧分析，美食1月營收優於市場預期，預計大陸地區今年第二季可逐漸擺脫疫情影響，中國市場2023全年營收目標為年增10%，美國市場今年將開6家直營店，預計美國市場營收年成長19%；在營收規模拉升下，毛利率、營益率將同步改善，投資建議為「買進」，目標價205元。

宏遠投顧則認為，股價過度反應中國解封題材，美食營收主要以中國為主，但解封後的營收並未明顯噴出；此外，從中國傳出解封到正式解封後，中國具代表市的大型餐飲公司包括海底撈、全聚德、九毛九、奈雪的茶，股價在1月上旬出現高點後，目前拉回幅度約16~33%。

宏遠投顧表示，中國當地的本土餐飲類股，股價都已止漲回跌，短期跌幅很大，顯示解封題材已被過度反應，風險明顯上升；美食營收並未明顯噴出，股價已過度反應中國解封的利多，後續若通膨帶來的成本壓力轉嫁不足，則財報將讓市場失望，成為潛在風險，因此給予「中立」評等。