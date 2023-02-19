缺電警鐘大響！ 「三能」潛力股1次看

核二機組即將除役「缺電警鐘大響」！超前部署「三能」飆股就趁現在

核二二號機即將退養，未來是否影響台灣穩定用電？經濟部長王美花表示，時間到了就一定要停機，由於這已經是既定狀態，所以從去年開始展開電力調度，也安排好相關水利調度，4、5月供電沒有問題，外界仍存疑。

台電基層員工認為，6月都沒把握能保障併網供電，「4月根本不可能！」學者也質疑今年水情不佳，寄望水力補上核電缺口，「不切實際」，大潭8號機恐要延到夏天才上線，4到6月將是全年供電「最糟時刻」。

民進黨政府衝刺「非核家園」目標，核二二號機除役在即，面臨首個挑戰就是今年夏季尖峰用電，電力供應不穩恐難避免，頂替上陣的「綠能軍團」利多再起，喜獲資金青睞，「三能」概念股投資價值已浮現。

「創能」概念股包括聯合再生（3576）、達能（3686）、茂迪（6244）、元晶（6443）、永冠-KY（1589）、上緯投控（3708）、世紀鋼（9958）、台肥（1722）、漢翔（2634）、崑鼎（6803）等。

「節能」概念股包括包括世紀鋼（9958）、大亞（1609）、台船（2208）、台達電（2308）、中美晶（5483）、康舒（6282）、合勤控（3704）、永冠-KY（1589）、宏泰（1612）、太極（4934）、廣錠（6441）、碩禾（3691）、今展科（6432）、系統電（5309）、富采（3714）、惠特（6706）、台表科（6278）、億光（2393）等。

「儲能」概念股包括台汽電（8926）、台達電（2308）、東元（1504）、桓鼎-KY（5543）、美琪瑪（4721）、加百裕（3323）、康普（4739）、廣錠（6441）、研華（2395）、國際中橡（2104）、立凱-KY（5227）等。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）