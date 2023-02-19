台股短多還有戲？聚焦這兩大關鍵

台股拚重回5日線上 聚焦權值股走勢及新一波法說會兩因素

上周台股震盪整理走勢，周指數下跌106.95點（跌幅0.69％）收低15,479.70點。本周盤勢拚重新站上5日線，市場聚焦權值股走勢及新一波法說會，前者關注台積電能否站穩年線及重回月線上，後者留意世界、欣興、第一金、華新等法說會對第一季營運展望。

上周美股整理格局及外資偏賣超，17日法人淨賣超122.32億元，外資賣超116.67億元、自營商賣超15.35億元，投信則買超9.8億元。上周的三大法人合計賣超104.28億元，投信周買超39.9億元，外資及自營商周各賣超93.13億元、50.95億元。外資期貨市場則有增持多單動作，17日外資的台指期多單部位1萬7,490口，周增加多單5,808口。

康和證券投資總監廖繼弘指出，台積電ADR短線受巴菲特調節86％持股影響而轉弱拉回月線下，9周KD值和9日KD值都交叉向下，短線和中線都轉弱整理，台積電也略跌落月線下，電子類股回測月線，影響大盤短線走勢，指數雖受限台積電弱勢，無力上攻，但傳產股和金融股輪漲，拉回幅度有限，中小型電子股輪漲表現，讓大盤維持高檔震盪、類股及個股輪動走勢，後市偏向高檔震盪。

台積電周股價跌幅4.95％，17日回落月線下收518元，本周台積電股價要能守穩500元（近年線）整數關卡，以及站回月線524元，攸關維繫市場買氣及推升指數重上5日線15,532點。三大法人周賣超台積電8,894張，主要是外資周賣超9,557張，其中17日外資就賣超9,078張。

法說會方面，上周旺宏、中光電、原相、華邦電、新唐、盛群等法說會後，本周新一波法說會中，電子公司有富邦媒、世界、智原、光寶科、義隆、采鈺、欣興、台達電、南茂、立積、台灣大等，非電子公司有保瑞、第一金、華新等，關注財報業績表現及對第一季營運展望，也將牽動個股行情。