殖利率超香 貨櫃3雄可撿? 謝金河這樣說

本土投顧最新報告預估貨櫃3雄之首的長榮，去年EPS高達130.43元、有望配息65元，現金殖利率高達44％，著眼殖利率角度，能否逢低進場，近來已掀起投資人多空論戰。

財信傳媒董事長謝金河表示，貨櫃3雄元月營收跳水，長榮年減53.8％、陽明少了64.3%，萬海衰退70.8％更慘，認為在SCFI運價跌勢未止下，疫後調整沒有一年半載難見效，直言基本面乏力，僅建議以跌深反彈視之。

謝金河在最新一期《先探》指出，從總體經濟來看，台灣去年第4季的GDP負0.86%，元月出口315億美元，比去年同期衰退21.2％，這都是不好的訊號，而未來觀察景氣波動，最重要訊號是航運的運價。

SCFI連6周下跌，對照最高點5109.6點，跌幅逾8成，美西、美東、歐洲與地中海等主力航線，高點跌幅都是7、8成起跳，謝金河直言，這是難以理解的景象，也印證了投資市場名言：「山有多高，谷有多深」，這個山高谷深也代表未來觀察產業景氣，最敏感的指標可能是航運運價。

這次BDI指數最慘跌到591點，更是難以想像的低點，BDI過去最高曾經漲到上萬點，如今千點也告失守，貨櫃航運運價最慘可以跌88％，讓他直呼不可思議。

長榮去年前3季每1季都大賺逾千億元，今年可能有苦戰，從這個極好到極壞，假如以疫情3年造成的衝擊來區分，過去3年大好的，現在很慘。反過來看，過去很慘的慘業，現在翻身大好。

以這個現象來看，半導體、自行車、運動鞋、高爾夫球頭等過去都是疫情受益最大的產業，像巨大等腳踏車行業過去3年大旺，如今要供應商延票。

此外，他還點名半導體的IC設計公司，過去被訂單追著跑，如今訂單突然縮手，多數自12月、今年元月營收急降，像金麗科近2個月年減逾7成，力智、瑞鼎元月都是腰斬等級，聯發科、瑞昱、聯詠元月年減率逾4成；USB的創惟、威鋒電子元月減幅都超過67％。

回頭再看去年最好的貨櫃3雄，長榮12月年減44.2％，元月年減53.8％，今年情況以萬海最嚴重，元月營收年減70.8％，陽明也少了64.3％，散裝航運元月營收也都降3成以上，反應疫情受益產業在疫後面臨需求急降、庫存量增的壓力。

謝金河坦言，這個調整沒有半年、1年，恐怕不易見效，股價即使反彈，也只能以跌深反彈視之，因為基本面仍使不上力。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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