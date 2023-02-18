老手喊別追航空觀光!AI、電動車迎黃金10年

本周股市利空不斷，美國科技股明顯回檔，台股資金轉進航空觀光等解封族群避風頭。分析師指出，觀光股本周全面噴出，題材進入末升段的魚尾行情，建議轉向留意AI、車用、網通資安、新能源等4產業，未來10年持續成長，並看好晶心科、廣宇、盛達、華經等4檔股價有創高實力。

巴菲特大砍台積電ADR達86％，影響散戶投資信心，消息傳出後，台積電股價暴跌，大盤上攻無力，續在15,500點附近震盪。不過，摩爾投顧分析師何基鼎指出，台幣未重貶，顯示外資沒落跑，融資餘額也沒大增，籌碼相對穩定，權值股中僅台積電明顯下跌，改由中小型股接棒。

只要大股小股維持健康輪動，多頭格局就還沒有結束，他認為，從技術面觀察，大盤頭肩底型態未被破壞，技術面依舊偏多，惟KD指標出現死亡交叉，短線指數將陷入整理，投資仍看個股表現。

隨疫情流感化，政府宣布2/20開放港澳旅客來台觀光，過去來台旅客7成都是陸客，這次台灣燈會，台北市政府也邀請上海官員來台參與，市場對兩岸關係好轉有所期待，預期未來將開放兩岸觀光旅遊團，帶動本周觀光類股全面大爆發。

分析師：廣宇股價有望在40元附近確立短多格局

但何基鼎表示，無論是航空、旅行社、飯店、餐廳類股，可以說是多點爆發，全面起漲，不過市場都是提前反應，未來能開放的利多將會越來越少，就像過去受惠於疫情爆發的海運類股一樣。

他並提醒，觀光類股已經進入末升段，雖然短線仍有機會再創新高，仍建議要慎防利多出盡，高檔爆量下殺，投資要賺錢，不見得一定要追高、追漲停，低買、高賣獲利空間更大。

相較之下，盤面主流股可以轉向留意AI人工智能、車用、通訊、新能源等，未來10年都將繼續成長的產業，各以晶心科、廣宇、華經、盛達等4家為代表，除基本面轉強，技術面也完成打底，醞釀再創新高。

其中，晶心科受惠陸廠AI高階晶片去美化，在晶片設計3大架構X86、ARM、RISC-V中，僅RISC-V是開放平台，不受歐美限制，而晶心科發展RISC-V架構最早、最成熟，近期股價回測550元有撐。

於鴻海家族中的連接器廠廣宇，目前車用營收佔比已達雙位數，除傳統燃油車線束，新能源車方面有鴻海電動巴士與納智捷N7線束擴大交貨，目前技術型態出現「頭肩底」的底部型態，日KD指標亦黃金交叉，有助股價突破40元整確立短多格局。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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