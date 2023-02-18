中小型股表現優於大型股 3概念活跳跳

台股本周周線下跌106點，指數在萬五以上狹幅盤整，從兔年開紅盤以來將近1個月，震盪區間僅約4百點，不過，成交量連續3周站穩1兆元關卡，顯示人氣回籠。中小型股表現優於大型股，櫃買指數相對強勢，周線收紅漲幅1.09%。

永誠國際投顧分析師李蜀芳表示，最近台股指數「非常黏」，新台幣短期貶值，外資賣股票，但要留意中小型股，代表內資的OTC走勢比大盤強。雖然加權指數昨天跌70點，但上漲家數比下跌家數多，代表指數「跌假的」，扣掉台積電，大部分股票是漲的。

分析師：車用電子隨時可能表態

李蜀芳分析，如果行情持續盤整，下周大盤日KD將回落50以下，如果能在50附近正交叉，指數有機會突破前高。2023年是長空結束的一年，從財報法說利空出盡，再來是急單，下半年訂單回來，股市將正式回升。要把握這一次主升段拉回的中繼站買點，現在日KD指標在高檔，還是要保留現金部位在手，等待機會逢低進場。

在選股方面，李蜀芳表示，車用電子隨時可能表態，另外，產業新趨勢AI及元宇宙概念股也值得密切注意。

國內法人表示，近日美國公布的經濟數據意外強勁，通膨疑慮增加，市場原先預期美國聯準會（Fed）升息腳步走緩的心理轉淡，但美股並未因此轉空。展望台股後市，近日走勢符合突破年線後回測的技術面整理。大盤下檔在年線仍有支撐，雖然近日台積電向下修正，但中小型股相對活潑，呈現個股表現。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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