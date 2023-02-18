老傳產變新飆股！謝金河看好2公司有潛力

投資策略百百種，財信傳媒董事長謝金河分享個人心法，表示自己偏好親訪工廠，了解經營者理念，並以士電為例，股價30年磨一劍，跟裕隆同為老牌績優股的代表，並透露近期參訪軍工產業的過程中，對漢翔、全訊等2家公司印象深刻，肯定營運有潛力。

謝金河在臉書以「投資的旅程」為題發文，表示走在投資的路上，有人喜歡用最低成本，四處打聽明牌，也有人喜歡速戰速決，每天沖來沖去，但他個人則喜歡用雙腳走去看工廠，聽聽經營者理念及心得，是讀萬卷書、行萬里路的另一種體驗。

1993年以來，帶著考察團走訪海內外，足跡遍及全球各地，他踏遍台灣每個角落，每一次看到特別的公司，心中都會留下深刻記憶，也成判斷1家公司是否有投資潛力的重要依據。

謝金河表示，士林電機周五股價漲停板，股價大漲到84.7元，讓他想到當時規劃去看士電，很多人都覺得這種傳統產業有什麼值得看的？我卻說士電是1家實力雄厚的好公司，只是股價30幾年沒有動，大家都不感興趣。

漢翔除高教機開始交機，波音、空巴新機訂單更爆滿

其實，士電經營靈活，且除了原有電力設備，又涉及充電椿及儲能，去年EPS4元左右，股價50、60元，其實具投資價值。

不過，投資人喜歡賺快錢，願意守株待兔的人並不多，昨（17）天士電創20多年新高價，其實給了大家1個重要缐索，很多老牌績優公司，只要條件夠好，終有一天會破繭而出，像今年以來的裕隆也是如此。

他接著話鋒一轉，談到軍工考察心得，像是參訪漢翔，董事長胡開宏用心召集所有主管，一字排開做簡報，總經理馬萬鈞也回答很多問題。今年高教機開始交機，F16和洛克希德.馬丁的維修專案上手，還有波音、空中巴士新機訂單爆滿，漢翔將漸入佳境。

謝金河另透露，到南科園區看全訊的經驗，董事長張全生不改科技人本色，一人侃侃而談，有什麼說什麼，不修邊幅，完全沒有包裝，聽完簡報了解全訊有80%產品交給中科院，在飛彈導彈半導體產業的實力，所謂百聞不如一見，見了經營者，你也知道公司的未來。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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