華邦電：首季是記憶體價格谷底

記憶體大廠華邦電（2344）17日召開法人說明會，總經理陳沛銘表示，整體記憶體市場供給過剩仍存在，價格持續下跌，但現已在谷底，下半年會有所改善，華邦電減產動作持續，1月投片量會是低點，而降價及減產均會影響毛利率表現。華邦電因高雄路竹新廠的廠房興建，2022年資本支出達408億元，2023年會降至121億元。

陳沛銘表示，就利基型DRAM市場來看，因市場需求下滑且庫存仍高，2022年第四季各家業者都有減產，華邦電台中廠亦減產30～40％，後續會嚴控資本支出，以需求來看，消費性仍然疲弱，但車用及工業用需求維持穩定。

至於編碼型NOR Flash市場，陳沛銘表示，同業2022年第四季也有減產，個人電腦需求復甦緩慢，但國外客戶因應地緣政治已減少對中國廠商採購並轉單到台灣，看來第一季會是谷底，第二季後開始復甦，至於車用、工業用、5G基地台、伺服器等高容量NOR Flash需求穩健。

陳沛銘認為，個人電腦市場已有逐漸復甦跡象，客戶端已經開始拉貨，生產鏈仍有庫存需要去化，預期2023年前三季需求將逐季成長。華邦電會加強新製程的推進，包括20奈米DRAM及45奈米NOR Flash會在2023年帶來營收貢獻，而過去營收集中在消費性電子及網通領域，近年來已順利轉進至5G基地台、物聯網、車用、工業用的新應用。

對於價格走勢，陳沛銘表示，2022年第四季DRAM及NOR Flash價格下滑的不多，減產對毛利率的衝擊比較大，至於2023年第一季DRAM及NOR Flash都會有比較多價格調整，預估第一季會是價格谷底，也許待第一季價格調整完後，2023年全年就不會再有價格調降壓力。

華邦電2022年第四季啟動減產策略，預期1月會是投片最低的月份，2月之後就會開始增加，但何時能回到以前的滿載投片，陳沛銘表示還要觀察市場變化，希望第二季投片會比第一季增加，因為減產對毛利率造成較大的負面影響。至於高雄廠月產能1.05萬片已進入生產，並開始進行20奈米試產，2024年初月產能希望能提高至1.4萬片並導入20奈米量產。