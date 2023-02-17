盛群去年獲利 年減逾四成

微控制器（MCU）廠盛群（6202）公告2022年財報，全年歸屬母公司稅後純益11.06億元，雖然年減幅度超過4成，但獲利仍寫下歷史次高。

盛群總經理高國棟指出，上半年可能將維持庫存調整階段，下半年有望全面回溫，不過2023年依舊保守看待，整年業績恐低於2022年。

盛群2022年合併營收60.16億元、年減16％，平均毛利率50.6％、年減0.5個百分點，歸屬母公司稅後純益11.06億元、年減46％，每股稅後純益4.89元。

MCU市場2023年第一季仍受到庫存調整影響，高國棟指出，2022年全年盛群及通路商庫存水位合計一度達到十個月水位，目前已經降至八～九個月左右，不過由於晶圓代工成本仍未下降，因此毛利率表現將可能持續下滑，但有信心維持漲價潮之前的平均水準45％～50％。

從訂單表現來看，高國棟認為，目前訂單能見度仍不高，但目前已經陸續出現急單，且32位元MCU、BLDC、射頻及電源等四大產品線2023年有機會持續成長。

整體來看，高國棟指出，2023年第一季供應鏈仍將持續庫存調整，最快有機會在第二季告一段落，下半年營運有望全面回溫，全年將呈現逐季成長態勢，不過保守看待全年業績表現，可能將低於2022年水準。法人推估，盛群全年業績可能將與2022年持平或是小幅減少。

盛群1月合併營收達2.51億元、月減27.9％、年減61.2％，創下47個月以來低點。法人推估，盛群第一季合併營收可能將比第四季再度下滑，不過進入第二季，單季合併營收將可望呈現季成長個位數，使上半年合併營收逐季攀升。

此外，盛群為因應中國客戶需求，也開始提前布局加大在中國晶圓代工及封測等投片動能，避免政治帶來的營運風險，過往盛群在台灣及中國等兩地的投片數量大約各占一半，不過目前中國已經提高至6成。

股利政策部分，過去盛群配息率皆在90％左右水準，不過由於考量到成本及費用都同步增加，加上2023年營運表現偏向保守，高國棟認為，將會考慮調整本次配發的股利政策。