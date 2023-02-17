凱撒衛、科定轉攻內需 搶公建商機

內需市場回溫，衛廚浴設備廠凱撒衛（1817）及地板廠科定（6655），將營運重心轉回國內爭取公共工程、內裝修市場。凱撒衛指出，台灣營收占比增加近7％。科定台灣營收占比去年提升近1成。

凱撒衛、科定指出，今年仍將強化國內市場，預估營占還有提升空間。

疫情前，凱撒衛台灣、越南兩地的營占約為38％、62％。至去年前三季越南營占為31％，台灣則達68％。

據了解，凱撒衛越南市場因當地房地產受政策打壓，加上疫情干擾，導致當地開工率下滑，營收減少。

凱撒衛近一年來積極投入台灣公共工程、新建案，做為營運搶攻重點，這二個內需市場成為凱撒衛去年成長雙引擎；據凱撒衛統計，公司推動工程市場的營運成果，台灣市占率已提升4倍以上。

科定主要產品包括塗裝木皮板、手刮木地板、鋼刷實木門、家具等，全球有64個生產、銷售據點。2021年，科定產品銷售地區分別為內銷占41％、外銷占59％，其中大陸占52％、其他地區占7％。

先前科定外銷客戶是以大陸市場為重。由於大陸市場近年來受疫情影響，封城、清零政策，行銷受阻，因此科定轉向強化台灣市場。

轉攻國內市場後，科定統計，2022年台灣營收已超越大陸。其中台灣市場銷售比重較前一年增加5成上下、大陸市場則衰退2成5左右。