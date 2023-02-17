獲比亞迪大單 百達今年業績拚增2成

百達-KY（2236）去年營收創近三年來新高，接獲比亞迪大單後已小量出貨，隨著今年出貨量逐步放大，加上沖壓設備及智慧機器人兩大事業可望有新訂單，樂觀今年業績將成長2成，第一季將顯現效益。

百達-KY去年營收14.32億元，年增4.7％，受到大陸封控壓抑設備及車用產品出貨，加上原物料成本上漲，去年前三季稅後純益4,307萬元，每股純益0.94元，低於前年同期表現。

隨著大陸解封，出貨逐漸恢復，加上比亞迪新款電動車與油電複合動力車零件小量出貨，以比亞迪今年拚400萬台銷量推估，百達今年出貨量將隨之攀升。

除拿下比亞迪大單，百達印尼廠也切入日系汽車零件大廠、全球排名第六的汽車零件大廠愛信（Aisin）集團供應鏈，樂觀印尼廠業績將跳增；此外，匈牙利廠在去年轉虧為盈，今年隨著客戶Bosch增加訂單，獲利可望成長。

百達看好，隨著大陸廠、印尼廠及匈牙利廠皆有新增訂單挹注，今年車用領域將是公司業績成長主力。另在沖床設備部分，今年將恢復到正常每年平均可出貨10台沖壓設備的交貨動能，近期可望有新客戶訂單，同步挹注營收。

百達也積極投入機器人新事業，目前服務型機器人和機器人控制軟件系統已在新加坡出貨，在新加坡商場及樟宜國際機場等有服務型機器人投入。另發展保全機器人，出貨動能可期。