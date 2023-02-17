2月17日一分鐘強弱勢股

綠能工程與設備訂單出貨升溫，元月營收以31.58億元改寫新高

邊境解封，國際旅客回流，婚宴等活動需求也陸續復甦

擬每股配發10元股利，以去年EPS11.85元計算，配發率超過八成

是方(6561)

與大廠策略聯盟打團體戰，在手訂單能量充沛，營運續揚

氣球風波再度引發中美外交危機，加速歐美安控廠去中化

六福(2705)

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