2月17日一分鐘強弱勢股

2月17日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

士電(1503)

10.00

綠能工程與設備訂單出貨升溫，元月營收以31.58億元改寫新高

雲品(2748)

10.00

邊境解封，國際旅客回流，婚宴等活動需求也陸續復甦

倍力(6874)

10.00

客戶營業規模擴增，元月營收年增2.19倍，創同期新高

是方(6561)

9.97

擬每股配發10元股利，以去年EPS11.85元計算，配發率超過八成

燦星旅(2719)

9.96

港澳自由行將解禁，今年力拚終結連八年虧損，股價攻漲停

91APP*-KY(6741)

9.91

持續提升客戶電商滲透率，全年EPS挑戰逾3元，外資連三買

磐儀(3594)

9.88

與大廠策略聯盟打團體戰，在手訂單能量充沛，營運續揚

牧德(3563)

9.84

去年下半年擬每股配發8元現金股利，具高殖利率題材

勝品(6556)

9.70

氣球風波再度引發中美外交危機，加速歐美安控廠去中化

六福(2705)

9.65

228連假將至，入園人次或將再達高峰，營收成長動能強勁

表：柯宗沅

2月17日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

泰福-KY(6541)

9.97

旗下生物相似藥TX01未能通過美國上市查驗登記審核

豐泰(9910)

7.40

訂單調整時間延長，下半年需求成長恐難彌補上半年衰退

高端疫苗(6547)

4.92

元月營收吃「歸零膏」，外資連九日賣超合計4,628張

訊聯(1784)

4.46

再生醫療雙法獲政院拍板，惟波段獲利了結，跌破月線

同欣電(6271)

4.03

投信調整投資倉位，三大法人17日聯袂賣超1,321張

信驊(5274)

3.80

外資追價意願有限，失守10日線，縮小與大立光股價距離

晶呈科技(4768)

3.75

啟動擴產，今年營收續拚新高，惟法人由買轉賣，暫守季線

勝德(3296)

3.70

盤中將前三日漲幅盡數回吐，終場收腳站穩季線，留下影線

奈米醫材(6612)

3.65

疫情趨緩，停擺的白內障手術得以恢復，股價高檔震盪

世芯-KY(3661)

3.33

三大法人調節持股，股價回測月線後進入盤整，底部有撐

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組