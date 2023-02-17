2月17日一分鐘強弱勢股
2月17日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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士電(1503)
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10.00
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綠能工程與設備訂單出貨升溫，元月營收以31.58億元改寫新高
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雲品(2748)
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10.00
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邊境解封，國際旅客回流，婚宴等活動需求也陸續復甦
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倍力(6874)
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10.00
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客戶營業規模擴增，元月營收年增2.19倍，創同期新高
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是方(6561)
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9.97
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擬每股配發10元股利，以去年EPS11.85元計算，配發率超過八成
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燦星旅(2719)
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9.96
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港澳自由行將解禁，今年力拚終結連八年虧損，股價攻漲停
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91APP*-KY(6741)
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9.91
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持續提升客戶電商滲透率，全年EPS挑戰逾3元，外資連三買
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磐儀(3594)
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9.88
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與大廠策略聯盟打團體戰，在手訂單能量充沛，營運續揚
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牧德(3563)
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9.84
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去年下半年擬每股配發8元現金股利，具高殖利率題材
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勝品(6556)
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9.70
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氣球風波再度引發中美外交危機，加速歐美安控廠去中化
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六福(2705)
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9.65
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228連假將至，入園人次或將再達高峰，營收成長動能強勁
製表：柯宗沅
2月17日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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泰福-KY(6541)
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9.97
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旗下生物相似藥TX01未能通過美國上市查驗登記審核
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豐泰(9910)
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7.40
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訂單調整時間延長，下半年需求成長恐難彌補上半年衰退
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高端疫苗(6547)
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4.92
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元月營收吃「歸零膏」，外資連九日賣超合計4,628張
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訊聯(1784)
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4.46
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再生醫療雙法獲政院拍板，惟波段獲利了結，跌破月線
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同欣電(6271)
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4.03
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投信調整投資倉位，三大法人17日聯袂賣超1,321張
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信驊(5274)
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3.80
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外資追價意願有限，失守10日線，縮小與大立光股價距離
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晶呈科技(4768)
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3.75
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啟動擴產，今年營收續拚新高，惟法人由買轉賣，暫守季線
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勝德(3296)
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3.70
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盤中將前三日漲幅盡數回吐，終場收腳站穩季線，留下影線
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奈米醫材(6612)
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3.65
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疫情趨緩，停擺的白內障手術得以恢復，股價高檔震盪
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世芯-KY(3661)
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3.33
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三大法人調節持股，股價回測月線後進入盤整，底部有撐
製表：柯宗沅
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