外資翻臉 三大法人提款121億 4題材股出線

經濟數據顯示通膨壓力仍在及聯準會耍鷹，周四美股四大指數收黑，跌幅介於2.49％至1.02％，費半跌深拖累台積電ADR收跌2.09％，盤後續跌近1％。台積電（2330）歡快1天又回落，今（17）日開低4元後跌勢擴大，連帶台股開低走低，盤中跌逾百點，失守10日線、15,500關，大盤最終下跌70.8點或0.46％，收15479.7點；成交量2,100.95億元。本周下跌106.95點或0.69％。

今日外資（不含外資自營商）賣超116.891億元，投信買超10.3595億元，自營商賣超15.3551億元，三大法人賣超121.88億元。外資再度轉賣超，將昨日買超72.76億元悉數拿回；據統計，外資本周累計賣超93.34億元，本月來累計買超縮至348.4億元。

盤面上類股跌多漲少，電子權值走弱，觀光股漲近3％最強，電器電纜漲1.54％居次，金融股漲0.72％為抗跌指標；題材股維繫多頭人氣，電商、綠能、解封概念及國防航太出線。

台積電今以524元開出，隨後持續下探且跌破月線，盤中觸516元最低，終場下跌10元或1.89％、收518元。聯電（2303）小跌守住50元、鴻海（2317）平收、日月光投控（3711）跌近2％、大立光（3008）跌逾2％，聯發科（2454）翻紅收漲1.69％。

面板雙虎友達（2409）、群創（3481）呈現利空不跌，分別漲逾1％、3％；彩晶（6116）董座焦佑麒極力護盤，連3月增持自家股票逾2萬張，彩晶今收漲0.77％。

金管會送存股族大禮，金控今年配息不設限，金融股滿血復活，金控雙雄國泰金（2882）、富邦金（2881）領頭，玉山金（2884）、開發金（2883）、台新金（2888）、永豐金（2890）、兆豐金（2886）數檔同樂。

解封利多一波波，飯店/樂園股開趴，雲品（2748）鎖漲停價93.5元創上市新高，向上比價效應持續，寒舍（2739）、老爺知（5704）、燦星旅（2719）、劍湖山（5701）、新天地（8940）齊登頂，六福（2705）、王品（2727）、夏都（2722）、晶華（2707）勁揚；航空股人氣王星宇航空（2646）量價俱揚，收盤價突破30大關創高，5個交易日飆漲逾7成。

美方國防人士可能訪台帶動軍工股，寶一（8222）、精剛（1584）、雷虎（8033）、八貫（1342）、和成（1810）收漲。綠能概念表現不俗，士電（1503）開高奔漲停、收盤價84.7元；世紀鋼（9958）、中興電（1513）、華城（1519）、台船（2208）漲逾3％；亞力（1514）、華新（1605）漲逾2％。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕指出，消費內需股近日輪動爆大量，注意是否大量換手成功後出現波段走勢，EPS一定大幅增加、如果本益比（PE）受高價內需股上漲而拉高，將持續吸引部分資金從電子股轉移布局；現階段焦點包括AI概念、電動車、小型利基成長股及內需消費股等。

（時報資訊 廖小蕎 ）

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