兔年營運紅不讓 王品飆7年半高價

連鎖餐飲集團王品(2727)兩岸營運同步受惠解封需求暢旺，配合展店計畫助攻，2023年營運可望持續好轉。王品股價自兔年開紅盤以來持續上攻，今（17）日開高後放量飆漲8.55％至254元，創2015年8月初以來7年半高價，累計兔年開紅盤以來已飆漲逾51％。

王品2023年1月自結合併營收21.7億元，月增達24.69％、年增達26.7％，刷新歷史新高。其中，台灣事業群營收16.62億元，月增14.52％、年增達36.65％，同步改寫新高。中國大陸事業群5.08億元，月增達75.69％、年增2.34％，亦回升至近5月高點。

王品截至1月底台灣共24個品牌、305家門市，較去年底淨增1家，家數續創新高。中國大陸門市在2018年達154家後逐年下滑，截至1月底共12個品牌、106家門市，較去年底淨減1家，為2013年底以來近9年低點。

展望2023年，投顧法人指出，王品台灣事業群展店計畫較樂觀，目標新展30～50家店，主要集中在新品牌及石二鍋、12 mini等平價品牌。中國大陸目前暫定新展15家，將先觀察外部環境後於下半年謹慎展店，未來將以「王品」及「西堤」為營運主體。

投顧法人認為，在疫情趨緩及逐步流感化下，王品台灣營運已擺脫去年第二季虧損谷底，今年營運將持續回溫。而中國大陸事業群1月營運已恢復損平，營運亦可望隨著解封逐步回升，使今年營運將明顯好轉，維持「區間操作」評等、目標價258元。

（ 時報資訊 林資傑 ）

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