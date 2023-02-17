金控股今年股利不設限 金融股笑股撐盤

金管會昨（16）日公布金融存股族大利多！部分金控公司研議以法定盈餘公積或資本公積配發現金股利，金管會正式宣布今年配息將不設限，這對今年來股價表現落後的金融股來說，如同增添大補丸，今天股價笑股逆勢上揚，扮演台股重要撐盤指標。

金融股今天開高走高，一早最高攻上1,574.5點，至午盤時約上漲0.65％，而同時，電子股則因台積電大跌而拖累重挫0.9％以上；不過，即使如此，金融類股指數2月來累計仍只上漲1.3％多，而電子股仍有上漲1.6％多；若再往前看1月，電子股漲10.84％，而金融股僅上漲3.99％。

金融股受到去年獲利腰斬以上，光是金控股從前年的獲利逾5,000億元大減了3,000億元，但今年1月金融獲利已轉近235億元，比去年12月虧損260多億元大幅好轉，配合政策強力作多金融股，除了官股以子彈實際護盤之外，金管會更宣布金控股配息不設限，一方面是穩定存股族的信心，更重要是政策強力宣示作多態度。

（工商時報 呂淑美）

金控配息「開綠燈」 外資買進首選這2檔

美系外資出具最新金融股報告，認為金管會對於金控配息採較寬鬆認定，有利「存股族」投資信心。而金管會這項「開綠燈」的措施也化解法人對金融股「股息風險」的疑慮。該外資在金控股中首選「買進」富邦金(2881)和國泰金(2882)，分別給予目標價71元和49元。

美系外資認為，壽險業在今年下半年會迎來更好的基本面，而近期的最大風險就是「股息分配」。但昨天金管會為了這道「風險」開了綠燈，減輕投資者對「配息失望」的擔憂。

金管會今（16）日宣布，金控研議以法定盈餘公積或資本公積按股東原有股份之比例發給現金，已請金控公司審慎評估必要性及妥適性，提報董事會充分討論。換言之，金控動用「老本」配息只需「董事會自行決定」，配息後，各金控財務條件還是要符合規定。也就是是不鼓勵但是也不禁止。

金管會表示，金融機構財務健全性攸關社會大眾權益，股利政策應採穩健原則，以符合可持續性發展需求。法定盈餘公積及資本公積是長期且穩定的資本來源，用以承擔未來營運風險，故發放現金股利原則上應以當年度獲利為基礎。為使金控公司未來年度以法定盈餘公積或資本公積發給現金有一致遵循的基礎，金管會將研議相關規範原則，最快估今年6月研議。

富邦金元月獲利60.84億元，雖較去年同期年減逾7成，但和去年12月虧損154.92億元相比，今年元月轉虧轉盈，每股稅後盈餘（EPS）為0.49元。國泰金擺脫防疫險拖累，自結今年1月稅後盈餘為17.3億，EPS為0.11元，1月獲利年減89.89%，主要反映今年1月台幣大幅升值匯兌損益波動，以及去年同期投資收益基期較高。

（時報資訊 任珮云 ）

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