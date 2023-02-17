Bonjour! 士電領風電概念股鋪紅毯迎法商

日商撤資海鼎風場，法商道達爾能源(TotalEnergies)、科理歐永續能源(Corio Generation)宣布搶進，風電概念族群今日鋪紅毯歡迎，其中，士電(1503)一路高歌、頻頻漲停，激勵台船(2208)一度跟漲逾4%，世紀鋼(9958)、亞力(1514)、華城(1519)盤初也聯袂漲逾2.5%，其餘中興電(1513)、永冠-KY(1589)、上緯投控(3708)則攜手持穩盤上，惟大亞(1609)、華新(1605)因短線漲多，股價隨大盤走弱。

先前日商JERA因考量台灣的地緣政治風險及兩岸關係恐對台海有影響，傳出擬出售台灣所有海鼎風電計畫44％股權，而經濟部13日即透露，已有知名法商表達接手捷熱能源權益意願。昨日法商道達爾能源(TotalEnergies)、科理歐永續能源(Corio Generation)證實，雙方已簽署合作夥伴協議，共同開發海鼎離岸風電計畫，其中海鼎2號已經在去年底獲得第三階段區塊開發權，預計2026年併網發電。

道達爾為世界第四大石油與天然氣公司；而Corio則擁有全球多個離岸風電專案組合，累積開發中專案容量超過20GW。

法商接手消息也帶動今日風電概念股逆勢走高。其中，士電昨獲外資、自營商聯手買超380張，拉出一根紅棒、股價大漲6.7元，今日追價買單續湧，股價頻頻亮燈漲停、達84.7元，再拉出一根長紅棒。士電總經理謝漢章日前表示，士電今年上半年營運審慎樂觀，下半年有機會更好，營收力拚創新高，獲利目標設定成長。而今年營運成長動能來自綠能相關產品，目標明年綠能及台電強韌電網計畫營收占比達40％。

（時報資訊 李慧蘭）

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