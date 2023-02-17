網通股王殊死戰 外資1動作露端倪？

升息「鷹」霾罩頂，隔夜美股四大指數黑壓壓，台股今日也「積」弱不振，大跌逾百點，跌落五日線。網通股王之爭再起，去年可望大賺兩個股本的神準(3558)獲買盤點火一度強彈3%進逼300元，是方(6561)去年獲利超猛大方派利10元，今日聞訊亮燈漲停衝320元，雙雙搶下上櫃網通股王股后寶座，智邦(2345)在買盤熄火下走勢溫吞，仍穩住上市網通股王桂冠。

是方(6561)受惠於IDC機房及雲端服務強勁成長動能，2022年營收30.8億元，EPS衝11.85元、毛利率47.68％，3指標均創歷史新高，董事會通過去年每股配發現金股利9元及股票股利1元，合計10元，配息率達84％，早盤放量攻漲停320元，站上2年高，仍坐穩網通股王寶座。

神準(3558)2022年大賺二個股本已成定局，展望2023年，董事長蔡文河看網通業至少還有二年的好光景，預期2023年神準仍會在「穩健中求成長」，毛利率可望續維持，早盤一度大漲半根停板衝上299元，再闖歷史新高價。

智邦(2345)前三季以EPS 10.44元，順利賺進一個股本，相較於前年的EPS 5.7元，出現幾近倍數成長，隨著超大規模資料中心的需求延燒，法人預期2023年營收仍有兩位數的成長空間，再戰新高不無可能，已獲外資連16買超逾萬張，今日受到大盤重挫拖累股價陷入盤整，拱手讓出上市網通股王寶座。

分析師表示，美國政府實施乾淨網路計畫，在「去中國化」趨勢下，台灣網通廠轉單效應顯現，多數業者在手訂單看到第三季，受景氣影響程度相對較低。隨著世界行動通訊大會（MWC）即將登場，5G FWA、Wi-Fi 6、LEO預料將是網通相關族群發表重心，搭配後續上市櫃年報陸續出爐，網通大廠法說展望將是重要產業風向球。訂單展望樂觀且評價偏低的相關族群為布局焦點。

（時報資訊 龍彩霖）

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