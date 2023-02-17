裕隆3位數訊號來了？台股新救世主是它

美國Fed鷹鴿交錯的態度，預料將在上半年不停上演，分析師提醒，美10年期公債收益率今年全年恐不低於3.5％，IC設計等殖利率偏低個股有賣壓，短線先看上周低點15,363點能否有守，且國巨股價一舉超越台積電，顯示車用電子取代半導體成新護國神山，包括裕隆、華新等相關個股走勢轉強。

摩爾投顧分析師蔡正華認為，台股自兔年以來，每次拉回的低點都比前波高，從1/31的15,265點不斷向上墊高到15,363點、15,388點，儘管拉升幅度不大，但是底部確實墊高，顯示拉回都有買盤進場。

他也指出，車電族群的漲勢仍在蔓延，以車用被動元件大廠國巨為例，近年跨入感測器領域，後續毛利率將提升，股價續創新高，同時也進一步超越台積電。

不僅國巨股價創高，積極投入電動車的裕隆、切入電動車電池材料的華新等，股價也轉強，同屬車用被動元件的華新科、凱美、保護元件的聚鼎也加溫，車用概念正被市場進一步鎖定，正是選股的新方向。

對股神巴菲特甩賣台積電，萬寶投顧投資總監蔡明彰則指，台積電是護國神山，股價不免漲多修正，更何況其他半導體，再參考全球規模最大的避險基金橋水基金，去年第4季出清超微、輝達、美光等3檔晶片股。

他分析，避險基金的操盤心法是賺一波就跑，這3檔晶片股今年都有不小漲幅，固然橋水錯過行情，但其他人可能會警覺是否漲過頭，接下來會有賣壓。橋水清倉晶片股將會影響有些外資在台股漲多電子股，尤其IC設計有調節壓力。

蔡明彰補充，美國通膨降幅不如預期，Fed高利率的時間會延長，10年期公債收益率居高不下，恐怕整年都在3.5％以上，但不少高價IC設計今年股息殖利率不會超過10年期公債的3.5％。

以電源管理IC的矽力*-KY來說，去年EPS預估16元，以配息3成估算，發放5元股息，殖利率僅0.9％，但第1季營收將季減15％，營運仍是低谷。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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