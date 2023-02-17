台股早盤跌百點 航空雙雄爆量續攻

台股加權指數17日開低在15,503.75點，權王台積電（2330）開在524元，較16日跌4元，壓抑指數表現。權值股金控雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）早盤股價漲幅逾1％，主要受惠配息放寬新政策，航空雙雄也在比價效應下爆量續攻，台股早盤下跌百點，航太軍工概念等中小型題材股各自表現。

生產者物價指數（PPI）意外強勁、上周首次申請失業救濟金人數下滑，引發聯準會（Fed）可能繼續升息抗通膨的疑慮，美國四大指數殺尾盤、全面收低。

道瓊工業平均指數2月16日終場下跌1.26％（431.2點）、收33,696.85點。

那斯達克指數下跌1.78％（214.76點）、收11,855.83點。費城半導體指數下跌2.48％（77.84點）、收3,055.24點。

第一金投顧指出，台股揮別波克夏大砍台積電ADR陰霾，市場投資人信心回溫，多頭信心明顯回升，但台股仍無法站穩15,600點，且2月16日晚間美國公布生產者物價指數（PPI）增速超預期，顯現通膨壓力仍持續，也因此加劇聯準會升息的壓力。

在操作建議上，持續關注中小型類股，如年增幅度持續成長產業，及庫存調整至健康水位族群、如被動元件產業、網通、觀光等，以及評價偏低，且尚未回到年線的族群，推薦類股如車用、ABF、被動元件、儲能及觀光餐飲等類股，並嚴控資金持股水位與風險管控。

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