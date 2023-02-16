航空股大比價 星宇、長榮航激戰3字頭

航空新秀來踢館，航空股比價效應風起雲湧！興櫃星宇航空氣勢如虹，繼15日超車華航後，16日最高價再攻30元新高，催動航空雙雄同步爆量上漲，華航飆逾7％、重返2字頭，長榮航最高價也達29.9元，續朝3字頭挺進。

而同在興櫃、由華航轉投資的國內唯一低成本航空台灣虎航，也已通過創新板股票上市案審議，最快下半年有望於創新板掛牌上市，以16日均價35.59元計算，仍是「航空股王」，上市後與「航空三雄」比價效應亦可期。

星宇登興櫃來最大漲幅

法人指出，解封概念股利多頻傳，繼觀光餐飲股前波急拉後，航空股也展開落後補漲，星宇航空「強者恆強」態勢短線不易反轉，可視為本波大漲中的「領頭羊」。

港澳民眾來台自由行解禁在即，星宇航空股價連日走揚，16日早盤再開高，終場飆漲15.92％，創登錄興櫃來最大漲幅，同時榮登興櫃單日漲幅之冠，連三日漲幅達雙位數，16日最高價更觸及30元新天價、均價27.53元。

若全以均價計算，星宇航空短短四個交易日內漲幅就高達44.89％、上漲8.53元。航空雙雄華航、長榮航16日同步爆量大漲，成交量衝上26.13萬、17.82萬張，高居上市櫃單日成交量冠亞軍。華航大漲7.69％、收上21元，收盤價暌違逾4個月重返2字頭，法人連三日狂買11.41萬張；長榮航也勁揚4.21％，最高價達29.9元，3字頭價位近在咫尺，三大法人聯手買超3.98萬張。

虎航有望全年轉盈

事實上，星宇航空15日均價就已超車華航，16日盤中最高價30元又一度領先長榮航，點燃航空族群戰火，國泰證期經理蔡明翰指出，星宇航空首條美國航線4月將開航，身為新進航空公司，較「老字號」的航空雙雄更具想像空間，也帶動相關族群比價效應，惟後續則須留意「1檔轉弱、全數轉弱」的副作用。

另一方面，興櫃股台灣虎航16日也上漲4.58％，最高價36.4元創近5個月高，法人分析，高票價時代下廉航價格易獲青睞，加上虎航飛日本班次多，看好今年全年有望轉盈。