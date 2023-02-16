聯詠拚進蘋果鏈 外資樂觀目標價喊上600元

里昂、摩根大通證券調查同步發現，面板驅動IC（DDI）指標大廠聯詠（3034）打進蘋果iPhone供應鏈機會大幅提升，可望成為iPhone 16 Pro的OLED DDI第三供應商，外資指出，在聯詠OLED DDI滲透率拉升的樂觀情境下，股價樂觀情境預期上看600元。

里昂證券目前給予聯詠「優於大盤」投資評等與380元推測合理股價，並指出，相較於Android智慧機市場競爭激烈，蘋果OLED DDI價格維持在6～6.5美元，且毛利率更優異，一旦聯詠順利打進蘋果供應鏈，里昂強調，隨出貨量放大，市場將願意給更高的本益比評價。

根據里昂所做情境模型，聯詠與LG顯示器合作搶攻2024年的iPhone Pro商機後，基本假設可貢獻當年度營收4％～5％，此情況下股價預期上看460元；樂觀情境的營收占比高達8％，以更高的獲利與本益比作為計算基礎，股價更可望攀上600元。

摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）則認為，蘋果向來致力於分散供應鏈，聯詠透過供貨給LG顯示器與京東方，可望成為iPhone 16 Pro的OLED DDI第三供應商。摩根大通估計，聯詠若成功搶占蘋果業務，2025年每股稅後純益（EPS）將有11％調升空間。

不僅如此，聯詠持續涉入OLED版iPad與Macbook相關專案，量產時間可能得視iPad、Macbook採用OLED面板的時間進程與訂單配置而定，整體而言，摩根大通持續高度看好聯詠核心的OLED DDI業務，給予「優於大盤」投資評等，推測合理股價是425元。

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