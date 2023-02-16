曾炎裕│類股輪動 聚焦AI、電動車、內需消費概念

盤勢分析：

美元指數醞釀反彈，市場對FED終端利率預期提升到5.25％，推升近日美元指數上揚，新台幣回貶、外資買超的資金行情休息，每日注意美股及每周注意美元指數趨勢，成為台股操作的重要功課。

FED升息循環時間終點可能延後，原先聯準會設定2月、3月升息1碼，5月應可宣布停止升息後維持利率不變一段時間，華爾街預期下半年聯準會勢必主動或被動降息，但1月就業市場數據強勁加上CPI年增率「減速放緩」，聯準會官員重申利率將「高一點久一點」。歷史經驗顯示，終極利率後維持時間不會超過6個月，聯準會因應之道就是將「終極利率」時間點模糊化，市場預期終極利率延後出現，今年降息預期自然大幅消退，實際上是否升息，應看第2季CPI和就業數據而定。

AI生成創造出高端半導體商機，微軟投資OpenAI 100億美元，而其市值爆增800億美元，微軟把ChatGDP內建至Bing搜索引擎挑戰Google Search，Google宣布擴大廣泛整合先進AI人工智慧技術「視覺化」進化版，這些升級需要龐大耗用GPU、AI晶片、高階記憶體，商機遠大於元宇宙時期的AR/VR眼鏡。

波克夏公布減碼台積電ADR，波克夏去年第3季買進台積電ADR 6,010萬股，第4季反向賣出5,180萬股減幅86％，比較像對沖基金的手法，因為13F報告本身有45天～135天的時間落後性，而台積電ADR今年上漲31.5％，波克夏賣在相對低點。原本市場預期台積電將是巴菲特的新歡「第二個蘋果」，但半導體景氣波動劇烈加上地緣政治風險影響持股信心；外資今年回補28.2萬張台積電，一旦美股回檔，外資將減碼台積電。

投資策略：

技術面高檔震盪，1月30日開紅盤大漲後13個交易日，指數維持15,200點～15,600點約2％區間震盪，日成交量降至2,000億元以下，短線操作資金轉向櫃買市場與小型利基股，焦點放在過去13天表現強於指數的個股的月線支撐力道，以及補漲股。

多數科技股展望類似，景氣谷底已到，但復甦程度不明顯，而投資原本就是要尋找景氣谷底翻揚階段，加上近年資金都提前卡位，變成反應業績不佳的財報出現利空鈍化，友達2022全年虧損211億元，EPS為-2.39元為2013年來新低，而股價波段低點在2022年12月就出現；聯詠法說釋出營運谷底已過，庫存水位大幅降低本季淡季不淡，第2季起營運回溫，股價創波段新高。

消費內需股近日輪動爆大量，注意是否大量換手成功後出現波段走勢，EPS一定大幅增加、如果本益比（PE）受高價內需股上漲而拉高，將持續吸引部分資金從電子股轉移布局；現階段焦點包括AI概念、電動車、小型利基成長股及內需消費股等。