台積穩住陣腳 台股拚萬六聚焦這關鍵

台股權值龍頭台積電（2330）16日穩住陣腳，一甩遭股神巴菲特減持利空，股價終場上漲3元、或0.57％，收在528元，加上各類股多點開花，加權指數終場上漲117點，收在15,550點，成交量微增至2,340.7億元。專家認為，台股偏多架構不變，將以「驚驚漲」走勢，邁向萬六大關。

三大法人16日迅速回補台股，合計買超110.45億元，其中，外資買超72.81億元、投信買超21.47億元，自營商小買16.17億元，官股券商則賣超39.19億元。

由於外資今年以來已買超台股高達2,472億元，在巴菲特減持台積電後，加上台幣近期偏弱，群益投顧董事長蔡明彥認為，外資短線再大買台股可能性不高，預期指數不易大漲，但也不易大跌，因以技術分析來看，台股上升結構尚未被破壞，可謂「弱中帶強」，月線沒跌破之前，仍偏多看待，而只要能守穩12日線，預期台股將「驚驚漲」。

蔡明彥指出，雖然台積電等權值股可能隨外資買超力道減弱，指數影響力降低，但具題材的中小型類股，仍有表現空間，包括受ChatGPT帶動的AI概念股、新能源車相關與充電樁，以及買盤不時點火的生技，還有受兩岸關係趨和緩、疫情解封帶動的觀光股等。

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