2月16日一分鐘強弱勢股

2月16日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

立德（3058）

10

轉投資起而行綠能奪美商數千支快充大單，母以子貴題材發酵

凱美（2375）

10

庫存去化Q1可望落底，股價自低檔反彈，創5個月新高

連宇（2482）

10

充電樁商業應用整合自助服務支付系統商機大，外資終結連六賣

巨有科技（8227）

9.77

IP族群全面大漲，股價2月來一路沿5日線走揚，再創掛牌新高

天鈺（4961）

9.69

面板崛起，市場估驅動IC Q2出貨有望回溫，帶動業績穩健回升

眾達-KY（4977）

8.41

連兩日量縮回檔，遇下檔半年線支撐，股價16日開高出量反攻

寶雅（5904）

8.33

內需市場復甦、口罩政策鬆綁帶動美妝產品需求，1月營收創高

華園（2702）

7.93

解封行情續旺，觀光概念股買單點火，股價創近5個月新高

元太（8069）

7.85

股價量縮橫盤整理一周後，16日出量大漲，再創逾3個月新高

神準（3558）

7.82

去年自結大賺逾2股本，股價大漲，有望問鼎網通股王大位

表：鄭郁平

2月16日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

皇將（4744）

7.79

整併上游軟膠囊機擴大搶市，惟股價16日衝高後迅速壓回

訊聯（1784）

4.07

細胞治療利多淡化，16日早盤創逾一年半高後獲利回吐賣壓出籠

百和（9938）

3.67

1月營收7.79億元，年減41.33％，自結稅後純損1,112萬元

長聖（6712）

2.6

當沖比提高、籌碼紊亂，外資轉賣395張，股價下跌回測月線

上銀（2049）

2.52

前高壓力沉重，5日線下彎、技術面轉弱，外資連三日大賣1,597張

台橡（2103）

1.54

丁二烯近期價格飆漲、成本壓力增加，外資連二賣1,045張

材料-KY（4763）

1.29

盤中再創315.5元新天價，惟後續追價意願不足，股價由紅翻黑

中租-KY（5871）

1.28

基本面無虞，惟外資反手小幅調節392張，股價回測月線有守

橘子（6180）

1.2

敗訴利空仍餘波盪漾，外資轉賣437張，多空持續激戰

大立光（3008）

1.12

外資連七日賣超443張，股價盤中由紅翻黑，再度跌落股王大位

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平