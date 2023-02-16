2月16日一分鐘強弱勢股
2月16日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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立德（3058）
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10
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轉投資起而行綠能奪美商數千支快充大單，母以子貴題材發酵
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凱美（2375）
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10
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庫存去化Q1可望落底，股價自低檔反彈，創5個月新高
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連宇（2482）
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10
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充電樁商業應用整合自助服務支付系統商機大，外資終結連六賣
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巨有科技（8227）
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9.77
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IP族群全面大漲，股價2月來一路沿5日線走揚，再創掛牌新高
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天鈺（4961）
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9.69
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面板崛起，市場估驅動IC Q2出貨有望回溫，帶動業績穩健回升
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眾達-KY（4977）
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8.41
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連兩日量縮回檔，遇下檔半年線支撐，股價16日開高出量反攻
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寶雅（5904）
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8.33
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內需市場復甦、口罩政策鬆綁帶動美妝產品需求，1月營收創高
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華園（2702）
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7.93
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解封行情續旺，觀光概念股買單點火，股價創近5個月新高
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元太（8069）
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7.85
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股價量縮橫盤整理一周後，16日出量大漲，再創逾3個月新高
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神準（3558）
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7.82
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去年自結大賺逾2股本，股價大漲，有望問鼎網通股王大位
製表：鄭郁平
2月16日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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皇將（4744）
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7.79
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整併上游軟膠囊機擴大搶市，惟股價16日衝高後迅速壓回
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訊聯（1784）
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4.07
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細胞治療利多淡化，16日早盤創逾一年半高後獲利回吐賣壓出籠
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百和（9938）
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3.67
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1月營收7.79億元，年減41.33％，自結稅後純損1,112萬元
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長聖（6712）
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2.6
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當沖比提高、籌碼紊亂，外資轉賣395張，股價下跌回測月線
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上銀（2049）
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2.52
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前高壓力沉重，5日線下彎、技術面轉弱，外資連三日大賣1,597張
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台橡（2103）
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1.54
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丁二烯近期價格飆漲、成本壓力增加，外資連二賣1,045張
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材料-KY（4763）
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1.29
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盤中再創315.5元新天價，惟後續追價意願不足，股價由紅翻黑
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中租-KY（5871）
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1.28
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基本面無虞，惟外資反手小幅調節392張，股價回測月線有守
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橘子（6180）
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1.2
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敗訴利空仍餘波盪漾，外資轉賣437張，多空持續激戰
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大立光（3008）
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1.12
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外資連七日賣超443張，股價盤中由紅翻黑，再度跌落股王大位
製表：鄭郁平
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