三大法人回頭 買超110.44億

三大法人回頭買超110.44億元，5日線在望。13F報告衝擊鈍化，台股今不甩台積電ADR重挫5%衝擊，集中市場隨美、亞股市開高74.72點、為15474.46點，隨後在權王回神走高引領權值軍團重回多頭行列，加上觀光、航運解封題材熱度不減，電子紙、安控、電動車、ChatGPT、面板驅動IC等族群攜手強攻之下，大盤10：00過後一路上行，盤中最高上漲152點、達15585.48點，尾盤買單雖拉抬華航(2610)、面板雙虎、中興電(1513)、鴻海(2317)等，但也同步調節晶圓雙雄、長榮航(2618)、玉山金(2884)、中信金(2891)、華邦電(23444)、華新(1605)等，使得指數臨收急縮約27點，終場上漲117.61點、收15550.50點，5日線得而復失，總成交值增至2298.4億元。

籌碼面，今日三大法人全數轉買超，其中，外資回補72.81億元，投信買超21.4699億元，自營商買超16.1641億元，三大法人買超110.44億元。累計2月以來，外資買超465.35億元，今年以來買超2472.85億元。

技術面，5日RSI為55.17、10日RSI為61.01，9日K值為64.23、9日D值為74.58，20日乖離率為1.6。

盤面上，解封帶動旅遊潮，航空股振翅高飛，華航(2610)噴26萬張大量、收高7.69%，長榮航(2618)爆近17.8萬張大量、收高4.21%，並激勵虎航(6757)跟漲逾6%，星宇航空(2646)更量增價漲24%、叩關30元。

ChatGPT爆紅，再掀AI話題，IP矽智財股創意(3443)、世芯-KY(3661)分別收高4.46%及3.46%，其中，創意攻高觸及1010元，閃現千金俱樂部。

觀光餐飲股近期受解封題材加持，多頭突飛猛進，而20日港澳旅客開放來台自由行更錦上添花，今日上市股由華園(2705)飆高7.93%領攻，包括雄獅(2731)、八方雲集(2753)、好樂迪(9943)、鳳凰(5706)、雲品(2748)、晶華(2707)等全數攜手揚升。

面板雙虎友達(2409)、群創(3481)去年雙雙虧損，但股價近期牽手走出谷底，加上獲瑞信證升評、大摩升價激勵，今日股價分別收高4.06%、3.82%，彩晶(6116)也跟漲6.58%，表現亮眼。

分析師指出，今日除矽智財外，驅動IC、二極體、被動元件、MOSFET、網通IC、安控等都紛紛表態，小型股轉強有助市場人氣回升；而目前台股處於輪動格局，可關注資金流向布局，相對看好IC設計、被動元件、網通等。另，華邦電(2344)、新唐(4919)、盛群(6202)明日都將召開法說，今日股價全數收高，明日表現亦可多加關注。

（時報資訊 李慧蘭 ）

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