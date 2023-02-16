外資買超72億 台股IC族群IN 短多占上風

外資買超72億 三大法人買超台股110億元

外資等三大法人周四（2/16）合計買超台股110.45億元。包括外資與陸資買超72.81億元；投信法人買超21.47億元；自營商自行買賣部分係買超16.71億元，避險部分係賣超0.55億元，合計單日買超16.16億元。

業內人士指出，台股今再由IC等高價股與電子股領軍攻堅，且疫後消費之觀光、餐飲、航空、旅行社等族群也臉色紅潤，加上電動車概念、AI機器人、元宇宙等相關概念股也頗有佳作，顯示具題材股票在盤面上輪動仍審慎樂觀，台股波段趨堅格局不必過分看淡。

此外，盤面上每日多有不少股票的市價，領先盤勢創新高，顯示短多資金充裕，只要有題材，不怕沒人要。另外，美股近期在高檔持續消化Fed（聯準會）何時停止升息相關消息，雖需防經濟數據的變數風險，但預期未來升息空間已無多，加上全球疫後報復性消費潮方興未艾，使景氣觸底反彈轉機契機，值得密切追蹤，也對盤勢發展具正向。

（工商時報 數位編輯）

美股四大指數收漲 台股反彈逾百點站上15,500點

美國1月零售數據增幅高於預期，美股四大主要指數收漲，台股受巴菲特大賣台積電ADR消息影響淡化，今天收盤上漲117.61點，越過15500點，台積電股價小漲3元，收528元。

加權指數終場收在15550.5點，上漲117.61點，漲幅0.76%，成交值新台幣2298.4億元。

昨日台積電重挫，今天股價收在528元，上揚0.57%；蘋果光學鏡頭供應商大立光由紅翻黑，收2215元，下挫1.12%。

鴻海董事長劉揚偉15日率高階團隊拜會高雄市長陳其邁，規劃在橋科園區建立電池產業生態鏈，完備高雄電動車產業鏈。鴻海今天收103.5元，小漲0.98%。

受惠國際航空燃油跌到一年多來新低，華航收21元，勁揚7.69%；長榮航收高4.21%，至29.7元。

群益投顧副總裁曾炎裕接受電訪表示，巴菲特第4季大量出脫台積電ADR，造成昨天台積電重挫，不過今天台積電伴隨台股反彈，在台積電漲勢落後其他股票情況下，有利多頭架構，畢竟台積電占大盤權值太高，不能只看一檔股票表演，其他具成長性股票上漲有利投資人選股，及整體盤勢。

曾炎裕指出，市場原本預期美聯準會（Fed）升息到頂時點落在5月，但聯準會不斷對市場釋出訊息過程，又被部分人士解讀可能要拖到8月，其實聯準會態度未變，只是因應市場反應溝通說明，沒到正式宣布一切都有變數，投資人無須過度擔心。

（中央社）